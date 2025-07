Jornal crítica arbitragem da partida entre Fluminense e Chelsea: ‘Péssima decisão’

A polêmica envolvendo a arbitragem na semifinal entre Fluminense e Chelsea, pelo Mundial de Clubes, ganhou destaque na imprensa internacional. O jornal espanhol Marca criticou duramente a atuação do árbitro francês François Letexier, principalmente pela anulação do pênalti em toque de mão do zagueiro Chalobah.

- O Flu teve duas chances claras. A primeira foi defendida por Cucurella na linha de gol e a segunda foi um erro grave do árbitro francês Letexier, que não puniu o óbvio toque de mão de Chalobah. Ele apitou inicialmente, mas depois voltou na decisão, com a ajuda do VAR, considerando a posição natural. Não importa, ele estava ocupando espaço, e era isso que deveria ter prevalecido. Ele não deixou a bola passar, que ia em direção ao centro da área, e isso foi ignorado. Para mim, foi uma péssima decisão do francês. Ele será crucificado no Brasil - destacou o jornalista Juan Castro.

Letexier foi chamado ao monitor pelo árbitro de vídeo, o colombiano Nicolás Gallo, e após rever o lance por mais de dois minutos, decidiu anular a marcação de campo, justificando que o braço do defensor estava em “posição natural”. A decisão gerou forte reação nas redes sociais e dividiu opiniões entre analistas e torcedores.

Fluminense elogiado pela atuação e superação

Apesar da derrota por 3 a 0, o Marca também fez questão de elogiar o desempenho do Fluminense, especialmente diante das dificuldades físicas e da diferença de investimento entre os dois clubes. Para o jornal, o Tricolor “defendeu o orgulho sul-americano” com dignidade.

- Enquanto isso, este Flu, que tem um mérito enorme, faz dupla com Fábio, um goleiro de quase 45 anos, Thiago Silva, uma lenda de quase 41... O camisa 10 é Ganso, outra lenda de 35 anos da época de Neymar no Santos... Quer dizer, lutar nessas condições é um verdadeiro milagre. E assim foi nesta semifinal - pontuou.

Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Na análise da publicação espanhola, o clube carioca conseguiu competir em diversos momentos da partida, mesmo com o domínio territorial do Chelsea, e representou bem o continente na competição.

Repercussão internacional e protestos da torcida

Nas redes sociais, torcedores brasileiros expressaram indignação com a arbitragem e levantaram campanhas questionando o critério adotado pela FIFA em lances de toque de mão dentro da área. A atuação de Letexier, considerado um dos principais árbitros da Europa, foi amplamente debatida, inclusive por comentaristas esportivos internacionais.

Com a eliminação, o Fluminense se despede do Mundial de Clubes 2025, enquanto o Chelsea avança à grande final e aguarda o resultado da partida entre PSG e Real Madrid para conhecer seu adversário.