Empate coloca o Fluminense no caminho de River ou Inter de Milão

MIAMI (EUA) – O 0 a 0 entre Fluminense e Mamelodi Sundowns e a vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 sobre o Ulsan HD colocaram o Tricolor no caminho de River Plate-ARG ou Inter de Milão. Apesar da chuva forte pela manhã e do alerta de tempestade, a partida transcorreu sobre sol e calor fortes. Além de muita tensão e ares de drama, já que tanto brasileiros quanto sul-africanos tinham chance e classificação. Os Downs dominaram a partida, fazendo com que o Tricolor tivesse poucas ações.

O adversário será definido na noite às 22h (de Brasília) desta quarta. River Plate e Inter de Milão, ambos com quatro pontos, se enfrentam. Empate a partir de 2 a 2 classifica os dois times – com os argentinos ficando em primeiro. Na outra partida, Monterrey, com dois pontos, pega o já eliminado Urawa Reds. A partida entre Flu e os argentinos será na segunda (30), às 16h no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Como foi Mamelodi x Fluminense pelo Mundial de Clubes

O Fluminense até tentou começar pressionando, mas se mostrou desacertado em campo. Como não tinha nada a ver com isso, o Mamelodi mandou nos dez minutos iniciais. O time sul-africano chegou perigosamente aos 5, aos 7 e aos 8, só parando nas mãos de Fábio. Nas duas últimas, o brasileiro Lucas Ribeiro pifou Matthews cara a cara com o camisa 1. Aos 13, numa troca de passes na área, Freytes quase entregou o doce ao ser pressionado por Zwane, mas conseguiu se safar.

O jogo seguiu assim até a parada técnica. A partir de então, o Tricolor conseguiu encaixar a marcação e, aos 35, veio a primeira chance brasileira. Martinelli achou Arias na direita. O colombiano entrou em diagonal na área e chutou. A bola triscou o pé da trave e foi para fora. A pressão surtiu efeito e aos 40, em cobrança de falta, o camisa 21 levantou na área, mas a zaga tirou. A bola sobrou para Nonato que tentou o ângulo, mas colocou efeito demais na bola.

O segundo tempo começou como o primeiro. As primeiras ações ficaram nos pés dos Downs, com as bolas sempre passando pelos pés de Lucas Ribeiro. E foi assim que, aos 5, chileno Allende, que não é parente da escritora Isabel nem do ex-presidente Salvador, fez um lançamento e Freytes quase meteu contra ao mandar a redonda para escanteio. Como na etapa inicial, o Mamelodi dominava as ações, até que, aos 12, o Flu apareceu. Arias e Samuel Xavier tabelaram pela direita e cruzou, na medida, para Cano, que tocou na trave.

Aos 27, o Tricolor chegou de novo. O colombiano foi lançado na área, mas foi travado na hora do chute. Um minuto depois, Bernal recebeu de Keno e tentou encobrir Williams. A partida começava a tomar contornos de drama, já que os sul-africanos sonhavam com a vaga, que viria com a vitória, e os brasileiros queriam, pelo menos, manter o 0 a 0. E para isso, o time de Renato Gaúcho começou a tentava prender a bola na frente ou matava os avanços do Mamelodi com faltas. O drama seguiu até o segundo final. Com o apito final, o Flu entrou entre os 16 melhores times do mundo.

✅ FICHA TÉCNICA

MAMELODI SUNDOWS X FLUMINENSE

3ª RODADA – GRUPO F – COPA DO MUNDO DE CLUBES

🗓️ Data e horário: 25/6/2025, 16h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Mokoena e Letlhaku (M); Arias, Bernal e Renê (F)

⚽ ESCALAÇÕES

MAMELODI SUNDOWS (Técnico: Miguel Cardoso)

Williams, Mudau, Cupido (Lebusa), Kekana e Lunga; Mokoena (Adams), Lucas Ribeiro (Shalulile) e Zwane (Letlhaku); Allene, Matthews (Arthur Sales) e Raynners.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules (Bernal), Nonato (Thiago Santos) e Martinelli (Lima); Arias, Cano (Everaldo) e Canobbio (Keno).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anthony Taylor (ING)

🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)