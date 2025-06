PASADENA (EUA) - O Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pelo Atlético de Madrid, mas garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira (23), no mítico estádio Rose Bowl, o Fogão entrou em campo sabendo que podia perder por até dois gols para se classificar. A equipe espanhola dominou as ações do jogo, garantiu o triunfo com Griezzmann, mas não foi suficiente.

Foi a primeira derrota de um brasileiro neste Mundial de Clubes. Na outra partida do grupo, o PSG venceu o Seattle Sounders por 2 a 0 e tomou a liderança do Fogão no Grupo B. Agora, o Botafogo espera o Palmeiras, ou o Inter Miami, de Messi (um dos dois passará em primeiro no A).

Classificado

Mesmo com a derrota, o Botafogo passou de fase. O Glorioso terminou a primeira fase com seis pontos, uma vitória, um empate e uma derrota. PSG e Atlético de Madrid também ficaram com seis pontos, mas os franceses, em primeiro, e os cariocas passaram pelo critério de desempate. As oitavas de final começam a partir do sábado (28).

Como foi o jogo?

Com vantagem na tabela, o Botafogo se permitiu iniciar o duelo na defesa, buscando espaço para contra-atacar. Foi desta maneira que o Fogão teve a primeira finalização do jogo. Aos nove minutos, Igor Jesus lançou Savarino, que ficou cara a cara com Oblak, chutou dentro da área, mas o goleiro do Atlético de Madrid fez grande defesa.

O Fogão passou a tomar conta do confronto após a primeira finalização. Aos 15 minutos, o Botafogo fez broa troca de passes na entrada da área, Artur chutou, contou com desvio da defesa, e a bola por pouco não encobriu Oblak, mas foi para fora. A resposta do Atlético de Madrid veio no lance seguinte, quando Gallagher finalizou na grande a área e a bola passou por cima do travessão.

A equipe espanhola cresceu na partida e criou outra oportunidade aos 20 minutos. Em transição rápida, o Atlético de Madrid chegou na área do Fogão, e Pablo Barrios arriscou da meia-lua e John defendeu no meio do gol. O adversário cresceu nos minutos finais e ficou perto do gol aos 40 minutos. De Paul encontrou Julián Álvarez na área, que finalizou, mas a bola passou ao lado da trave direita.

Aos 43 minutos, após bate e rebate na área do Botafogo, Gregore pisou no pé de Julián Álvarez, que ficou no chão. O VAR recomendou a revisão, mas César Ramos encontrou uma falta na origem do lance, e não assinalou pênalti. A primeira etapa terminou empatada.

O Atlético de Madrid voltou melhor do intervalo. No primeiro terço da segunda etapa, a equipe espanhola chegou a ter 67% de posse de bola e sete finalizações. A mais clara delas foi aos 15 minutos. Ángel Correa fez boa jogada pela direita, cruzou, e Sörloth, sozinho na pequena área, cabeceou para fora.

O cansaço começou a pesar, e, com ele, diminuiu o ímpeto dos espanhóis. Aos 21 minutos, Cuiabano, que havia acabado de entrar, fez um ótimo cruzamento; Igor Jesus cabeceou, e Oblak defendeu. Na cobrança de escanteio, o goleiro voltou a brilhar, defendendo uma finalização de Gregore no centro do gol.

Com menos intensidade, o Atlético de Madrid ainda insistia no ataque. Aos 41 minutos, após bate e rebate, Julián Álvarez cruzou e Griezzman, sozinho, aproveitou para estufar as redes defendidas por John. Nos acréscimos, Gregore reclamou com a arbitragem, recebeu amarelo e não joga as oitavas de final.

O que vem por aí?

O Botafogo terá que aguardar o jogo entre Palmeiras e Inter Miami, às 22h (de Brasília), para descobrir quem será seu adversário nas oitavas de final. As oitavas de final será contra o primeiro colocado do Grupo A, no sábado (29), às 13h (de Brasília), na Filadélfia.

Atualmente, o Palmeiras lidera o Grupo A, com a mesma pontuação do Inter Miami, e o confronto será decisivo para o futuro do grupo. Porto e Ah-Ahly somam apenas um ponto, e ainda podem passar de fase.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRID 1 x 0 BOTAFOGO

3ª rodada - Copa do Mundo de Clubes da Fifa

📆 Data e horário: segunda-feira, 23 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia

🥅 Gol: Griezzman (41'/2ºT) (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Gregore (BOT)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet e Galán; De Paul (Koke), Barrios, Gallagher (Griezmann) e Simeone (Correa); Sorloth e Julián Alvarez

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John, Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan (Newton); Savarino (Montoro), Artur (Santiago Rodríguez) e Igor Jesus

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: César Ramos (MÉX)

🚩 Assistentes: Alberto Morin (MÉX) e Marco Bisguerra (MÉX)

🖥️VAR: Guillermo Pacheco (MÉX)