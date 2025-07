O sonho acabou. Chelsea vence e manda o Fluminense para casa

Nova Jersey (EUA) – O ex-Beatle John Lennon morava em Nova York, a poucos quilômetros de MetLife Stadium, quando deu uma famosa entrevista na qual disse “o sonho acabou”. Cinquenta e cinco anos depois, o sonho acabou de novo. Dessa vez para a torcida tricolor. O Chelsea dominou o jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes, venceu por 2 a 0 – gols do garoto de Xérem João Pedro, que não comemorou – e mandou o Fluminense para casa.

A final será no domingo (13), às 16h (de Brasília), no mesmo MetLife Stadium, em Nova Jersey. Os Azuis pegarão o vencedor de PSG e Real Madrid, que jogam nesta quarta, também às 16h, na mesma cancha.

Como foi Fluminense x Chelsea pelo Mundial de Clubes

Com sensação térmica de quase 40ºC, a partida começou com o freio de mão puxado, e a pressão só veio a partir dos 8, quando o Chelsea conseguiu três jogadas em sequência. Duas delas com Palmer levantando na área. Uma para Cucurella e outra para Enzo Fernández. Em ambas, Fábio levou a melhor. A bola seguiu com os Azuis, até que, aos 18, Pedro Neto subiu pela esquerda e cruzou. Thiago Silva tirou parcialmente, e a bola caiu nos pés de João Pedro. Ele chutou à meia altura para abrir o placar.

A essa altura, o Chelsea havia encaixotado o Tricolor. Quando o Flu pegava a bola, não conseguia ir além da intermediária inglesa. Aos 20, Pedro Neto, mais uma vez, subiu pela esquerda e achou Gusto no meio da área. Mesmo pressionado por Renê, ele cabeceou para defesa de Fábio. A única chance brasileira veio com Hércules. Aos 25, em triangulação pela esquerda, Cano tocou para volante dentro da área. Cara a cara com Sánchez, 35 tocou pelo meio das pernas do camisa 1, mas Cucurella tirou em cima da linha.

Aos 44, em troca de passes, dessa vez pela direita, Guga cruzou para Hércules livre na área. O volante, porém, se atrapalhou e deu tempo para a defesa inglesa afastar. Um minuto depois, Bernal errou no meio-campo e a bola foi lançada para Pedro Neto. Quando o português ia chutar, Ignácio apareceu salvando.

O segundo tempo começou como o primeiro. Tanto que, dos 3 aos 7, o Chelsea rodeou a área tricolor. Em dois momentos, com erros de Thiago Santos, os Azuis levaram perigo. Em uma delas, Cucurela bateu rasteiro perto da trave esquerda. Aos 9, o Flu respirou. Arias roubou a bola na intermediária e lançou Everaldo que recém havia entrado. O 9 entrou na área e bateu fraco, para defesa de Sánchez.

Na sequência, Palmer ganhou dividida e tocou para Fernández. O argentino lançou João Pedro, que arrancou, entrou na área, driblou Ignácio e chutou para ampliar o placar. O Tricolor seguia perdido em campo, enquanto os ingleses dominavam as ações. Aos 19, Thiago Silva salvou o que seria o terceiro gol britânico. Palmer cruzou para Nkuku, que chutou, vencendo Fábio, mas parando no camisa 3.

Aos 25, com as cinco substituições, uma delas promovendo a estreia de Soltedo, o Flu continuava não se achando em campo. Nas poucas vezes que chegava à frente, ou parava na defesa azul ou nos próprios erros de passe ou de posicionamento. Na reta final, o Flu chegou algumas vezes, como em chute de Canobbio para defesa de Sánchez e bicicleta tentada por Everaldo. O sonho, porém, acabou aos 53.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CHELSEA

SEMIFINAL – COPA DO MUNDO DE CLUBES

🗓️ Data e horário: 8/7/2025, 16h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, Nova Jersey

🥅 Gols: João Pedro (18’/1º e 10'/2º)

🟨 Cartões amarelos: Nonato, Sotelo (F); Robert Sánchez (C)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Thiago Santos (Keno); Guga, Bernal (Lima), Nonato (Soteldo), Hércules (Canobbio) e Renê; Arias e Cano (Everaldo).

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Malo Gusto (James), Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández (Andrey Santos) e Palmer; Pedro Neto (Mandueke), João Pedro (Jackson) e Nkunku (Dewsbury-Hall).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier e Mehi Rahmouni (FRA)

4️⃣ Quarto árbitro: Iván Barton (HON)