Jobe Bellingham, irmão de Jude Bellingham, entrou no MetLife Stadium, em Nova York (EUA), junto com a delegação do Real Madrid para a partida contra o PSG pela semifinal do Mundial de Clubes. O jogador está de férias após a eliminação do Borussia Dortmund e aproveitou para se juntar ao elenco merengue.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Borussia foi eliminado nas quartas de final da competição justamente para o Real Madrid após derrota por 1 a 0. O jogo, contudo, não contou com o encontro dos irmãos Bellingham, uma vez que Jobe levou o segundo cartão amarelo no Mundial na partida contra o Monterrey, nas oitavas de final.

continua após a publicidade

PSG x Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (9), brigando por uma vaga na grande final do Mundial de Clubes. O vencedor do confronto encara o Chelsea na decisão, que venceu a partida contra o Fluminense por 2 a 0 na semifinal, com direito a dois gols de João Pedro.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Jobe Bellingham no Borussia Dortmund

Jobe Bellingham foi suspenso para a partida contra o Real Madrid (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

Jobe Bellingham chegou ao Borussia Dortmund antes da disputa do Mundial de Clubes. O jogador inglês de 19 anos chegou do Sunderland por 33 milhões de euros com status de melhor jogador jovem da Championship, segunda divisão inglesa.

continua após a publicidade

Neste Mundial, Jobe fez quatro jogos com o Borussia, com um gol e uma assistência, conquistando o lugar de titular na equipe. Agora de férias, o jogador espera o início da próxima temporada para se consolidar como peça importante no esquema de Niko Kovac.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.