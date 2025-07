Em entrevista ao Dazn, Gareth Bale deu seu palpite para a partida entre PSG e Real Madrid que acontece nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. Ídolo dos Merengues, o ex-jogador anunciou sua aposentadoria em janeiro de 2023, quando tinha 33 anos e jogava pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

— Embora o Paris tenha jogado em um nível muito bom nesta temporada, todos sabemos qual será o resultado final da partida: o Real Madrid vai vencer. O Real Madrid de Xabi Alonso se prepara para ser feroz. O Barcelona e o resto do mundo foram avisados: uma nova era começa no Real Madrid — disse o ex-jogador ao Dazn.

Com Xabi Alonso fazendo sua estreia em competições pelo clube, o Real Madrid busca seu primeiro título da "nova era". O PSG, por outro lado, mantém seu trabalho já consolidado com Luis Enrique e é um dos favoritos a ganhar a competição desde o início, vindo de conquista história da Champions League.

Gareth Bale fez história no Real Madrid

Bale em ação pelo Real Madrid (Foto: AFP)

Hoje torcedor, Bale foi um dos grandes craques da vitoriosa história do Real Madrid. Após chegar ao clube em 2013 vindo do Tottenham, o jogador fez 258 partidas pelos Merengues, com 106 gols e 67 assistências. Bale tem 16 títulos pelo Real madrid, incluindo cinco conquistas de Champions League. Ele fez parte do histórico trio BBC - Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

Tudo sobre o jogo entre PSG e Real Madrid, pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PSG x Real Madrid

Semifinal - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (via Disney+ e YouTube) e DAZN (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Szymon Marciniak-POL (árbitro); Tomasz Listkiewicz-POL e Adam Kupsik-POL (auxiliares); Mustapha Ghorbal-ALG (quarto árbitro)

📺 VAR: Tomasz Kwiatkowski-POL (VAR 1) e Rob Dieperink-HOL (AVAR)

