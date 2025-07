Chelsea provoca Flamengo após vaga na final do Mundial

O Chelsea provocou o Flamengo após conquistar vaga na final do Mundial de Clubes com a vitória sobre o Fluminense, na terça-feira (8). Os Blues utilizaram as redes sociais para responder uma cutucada do Rubro-Negro após o triunfo sobre os ingleses na fase de grupos.

No dia 20 de junho, o perfil do Flamengo publicou uma foto de comemoração de gol do Danilo e questionou: "Para onde foram os torcedores do Chelsea". Nesta quarta-feira (9), os Blues responderam: "Para Nova York na final do Mundial de Clubes".

Na fase de grupos, o Chelsea ficou com a vice-liderança da chave do Flamengo e derrotou Benfica, Palmeiras e Fluminense no mata-mata. Neste momento, os ingleses aguardam o duelo entre Real Madrid e PSG para conhecer o adversário da final do torneio.

Por outro lado, o Flamengo encarou o Bayern de Munique nas oitavas de final e foi eliminado para os bávaros após uma derrota por 4 a 2. O Rubro-Negro retornou ao Rio de Janeiro e se prepara para a retomada do Brasileirão.

