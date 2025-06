ORLANDO (EUA) - O Flamengo já estava classificado na liderança do Grupo D do Mundial de Clubes quando entrou em campo na noite desta terça-feira contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando. Ainda assim, a equipe manteve-se inquieta a todo instante e dominou as ações ofensivas, mas, em um vacilo da defesa na reta final do segundo tempo, Bouanga aproveitou para abrir o placar para o time americano. A resposta do Rubro-Negro veio logo em seguida com a estrela de Wallace Yan, que empatou o jogo em 1 a 1 e assegurou a invencibilidade do time no torneio.

O resultado manteve o Flamengo isolado na liderança da chave com sete pontos, enquanto o Chelsea, que venceu o Espérance (TUN) por 3 a 0, vem logo atrás com seis. A equipe africana, por sua vez, terminou na terceira posição, enquanto o Los Angeles ficou na lanterna, ambos eliminados. O time de Filipe Luís agora se prepara para enfrentar o Bayern de Munique na oitavas, segundo colocado do Grupo C.

Allan disputa a bola contra o Los Angeles FC (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Trave castiga o Flamengo

As equipes ainda estudavam o posicionamento em campo e sentiam o clima do jogo quando o Flamengo, que entrou com time misto, teve uma chance claríssima logo aos três minutos. Arrascaeta cobrou falta na segunda trave, e Danilo chegou com perigo para finalizar na trave, com o gol inteiro à sua frente. O Los Angeles FC, no entanto, intensificou as chegadas ao ataque e respondeu na mesma moeda aos 10 minutos, em chute colocado de Delgado que beliscou a trave de Rossi após jogada ensaiada de escanteio.

Dois minutos depois, o Rubro-Negro criou novamente em chute perigoso de Arrascaeta fora da área. E adivinha? A bola pegou no travessão. A partir daí a equipe de Filipe Luís dominou as ações ofensivas e passou a rondar a área do time americano. Uma grande chance, porém, só foi criada aos 29 minutos, em finalização de Pedro novamente no travessão, só que o jogo já estava parado para atendimento do goleiro Lloris, que se machucou após bola alçada na área. Mas, por incrível que pareça, quem balançou as redes foi o Los Angeles FC, em cabeceio de Marlon quase 10 minutos depois. Para a sorte do Flamengo, a arbitragem marcou impedimento no lance e anulou o gol.

No fim do primeiro tempo a superioridade do Flamengo não se traduziu no placar e as equipes foram para o vestiário no 0 a 0. A equipe carioca fechou a etapa inicial com 67% de posse de bola e 10 chutes ao todo, contra dois do Los Angeles.

Varela em ação na partida entre Los Angeles FC e Flamengo no Mundial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Depois do susto, o alívio

O segundo tempo começou morno, mas o Flamengo tratou de esquentar de vez, manteve o bom volume ofensivo e criou uma oportunidade aos 12 minutos, em finalização de Cebolinha que exigiu grande defesa de Lloris. Logo em seguida, Pedro aproveitou cobrança de escanteio e finalizou por cima da meta em chute que assustou o goleiro francês. O Los Angeles FC seguiu com a estratégia de tentar criar em contra-ataques, enquanto o Rubro-Negro manteve o domínio do confronto. Aos 24 minutos, o Flamengo chegou à sua quarta bola na trave em chute firme de Arrascaeta que parou no travessão de Lloris.

Mas em cobrança rápida de falta aos 38 minutos, Tillman enfiou boa bola para Bouanga, que só tirou de Rossi dentro da área para abrir o placar a favor do Los Angeles FC. A resposta, no entanto, veio logo depois, aos 40 minutos, com o brilho de Wallace Yan, que se tornou protagonista mais uma vez ao passar pela defesa em velocidade e finalizar firme, à esquerda de Lloris, para empatar e transformar o gol que tiraria a invencibilidade do Flamengo em apenas um susto.

Wallace Yan comemora gol de empate do Flamengo contra o Los Angeles FC no Mundial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial. A partida está marcada para as 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

✅ Ficha técnica

LOS ANGELES FC 1 X 1 FLAMENGO

3ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO D

🗓️ Data e horário: 24/06/2025, às 22h (horário de Brasília);

📍 Local: Camping World Stadium, Orlando;

🥅 Gols: Bouanga, 38'/2ºT (Los Angeles FC); Wallace Yan, 40'/2ºT (Flamengo);

🟨 Cartões amarelos: Igor Jesus, Delgado (Los Angeles FC);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 32.933.

⚽ ESCALAÇÕES

Los Angeles FC (Técnico: Steve Cherundolo)

Lloris; Segura, Long, Marlon (Smolyakov) e Palencia; Igor Jesus, Delgado (Amaya) e Hollingshead; Dilrosun, Bouanga e Martínez (Tillman).

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Viña); Evertton Araújo (Jorginho), Allan e De Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Wallace Yan), Cebolinha (Michael) e Pedro (Juninho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Salman Falahi (Catar);

🚩 Assistentes: Ramzan Al Naemi e Majdi Al Shammari (Catar);

4️⃣ Quarto árbitro: Juan Gabriel Benitez (Paraguai).