Real Madrid tem desfalque de peso para encarar PSG no Mundial; veja escalações

O Real Madrid não contará com Alexander-Arnold para encarar o PSG na semifinal do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (9). O lateral-direito sentiu uma desconforto nas últimas horas e não entra na relação de Xabi Alonso.

Com isso, o Real Madrid entra em campo com Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Vini Jr, Gonzalo García e Mbappé. Além de Alexander-Arnold, os espanhóis não contam com Dean Huijsen, que cumpre suspensão após ter sido expulso diante do Dortmund.

O confronto ente Real Madrid e PSG marca o primeiro jogo de Mbappé como titular da equipe de Xabi Alonso no Mundial de Clubes. O duelo também representa a primeira vez em que o atacante enfrenta seu ex-clube desde sua conturbada saída na última janela de transferências do verão europeu.

Por outro lado, o PSG deve iniciar a semifinal com Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; João Neves, Fabian Ruiz, Vitinha; Doué, Dembélé e Kvaratschelia. Luis Enrique não conta com Pacho e Lucas Hernandez, que estão fora do Mundial após terem sido expulsos contra o Bayern.

No MetLife Stadium, Real Madrid e PSG decidem a última vaga na grande final do Mundial de Clubes, às 16h (de Brasília). O vencedor encara o Chelsea, no domingo (13), em busca do inédito título da competição.

