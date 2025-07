A eliminação na semifinal para o Chelsea não apagou o brilho da campanha do Fluminense, que "causou sensação" no Mundial de Clubes, segundo a imprensa espanhola. O tradicional jornal "AS" publicou uma análise sobre o futuro do time de Renato Gaúcho, afirmando que a jornada tricolor na competição foi marcante e agora o desafio é a volta à realidade.

Imprensa espanhola elogia Fluminense: 'Atuação para ficar na memória'

O jornal espanhol não poupou elogios à trajetória do Fluminense no torneio, desde a fase de grupos até a semifinal contra o Chelsea. A publicação cravou que o desempenho do time ficará marcado.

— A atuação do Fluminense no Mundial de Clubes ficará na memória durante muitos anos — escreveu o diário.

Martinelli comemora gol do Fluminense diante do Al-Hilal (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O 'retorno à realidade': calendário duro pela frente

Apesar dos elogios, o "AS" alerta para o que vem pela frente. A publicação define o calendário do Fluminense como "esgotador" e o elenco como "amplo, mas veterano", o que pode ser um desafio.

O retorno aos gramados deve acontecer no dia 17 de julho, contra o Cruzeiro, e o jornal projeta que a torcida fará uma linda recepção no Maracanã para homenagear o time pela campanha no Mundial. A sequência, no entanto, é dura, com clássicos contra Flamengo e Palmeiras.

Mercado aquecido e o 'broche de ouro'

O "AS" finaliza a análise projetando o futuro. Afirma que o interesse por jogadores como Arias, Martinelli e Hércules cresceu e que ficou clara a necessidade de um novo atacante para aliviar a carga sobre Germán Cano.

Para o jornal, após um 2024 ruim, o clube "volta a mostrar sua força" em 2025. A conquista de um dos três títulos que o Fluminense ainda disputa (Brasileirão, Copa do Brasil ou Sul-Americana) seria o "broche de ouro para um ano que já será histórico" para o clube.