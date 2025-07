Carlo Ancelotti estará presente na final do Mundial de Clubes, no próximo domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O treinador da Seleção Brasileira optou por não acompanhar o torneio desde o início, mas embarcará no sábado para assistir à decisão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Inicialmente, Ancelotti planejava viajar mais cedo aos Estados Unidos, mas adiou o embarque para concluir os preparativos de sua mudança definitiva para o Brasil. Ele segue em Madri, onde organiza os últimos detalhes antes de se instalar no Rio de Janeiro ainda neste mês. O técnico vai residir em um apartamento alugado pela CBF na Barra da Tijuca, nas proximidades da sede da entidade.

Enquanto isso, a observação dos jogos do torneio têm sido feitas pelo coordenador geral de Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, e do coordenador técnico Juan Santos, que estão nos EUA desde o início do mês. O contato entre eles é frequente.

continua após a publicidade

Seleção ‘perde’ auxiliar para o Botafogo, mas CBF vê com bons olhos

— É motivo de orgulho para nós as grandes campanhas que os clubes brasileiros fizeram, o que comprova que temos não apenas grandes talentos dentro de campo, mas também trabalho, bons profissionais e boas estruturas, que puderam competir com os gigantes europeus, principalmente — disse Rodrigo Caetano, ao site da CBF.

A ida da diretoria de Seleções e de Ancelotti à final também está inserida em um processo mais amplo, de preparação logística para a Copa do Mundo, que será disputada justamente nos Estados Unidos no próximo ano.

continua após a publicidade

O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas em setembro, quando enfrenta o Chile, dia 4, no Maracanã, e fecha a participação na competição fora de casa, contra a Bolívia, dia 9 do mesmo mês, em El Alto.