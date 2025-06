Imprensa internacional repercute vitória do Botafogo sobre o PSG

A vitória do Botafogo sobre o PSG por 1 a 0, conquistada com um gol decisivo de Igor Jesus no Mundial de Clubes, repercutiu na imprensa internacional. Jornalistas e veículos de diferentes países destacaram a surpreendente atuação da equipe brasileira, exaltando a estratégia, a garra do time e a importância do resultado diante de um dos maiores clubes do mundo. A conquista do Botafogo ganhou espaço nas manchetes e gerou amplo debate sobre o equilíbrio crescente no futebol global.

O jornal espanhol As destacou com surpresa e tom crítico a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o PSG, classificando o resultado como uma "confusão enorme" que embaralha completamente o grupo do Mundial de Clubes e complica a situação do Atlético de Madrid. A publicação exaltou a atuação “colossal” do Botafogo, elogiando a entrega, a garra e a consistência defensiva da equipe comandada por Renato Paiva, que soube neutralizar o atual campeão europeu. O gol de Igor Jesus foi visto como o justo desfecho para uma partida em que os brasileiros foram corajosos, bem organizados e superiores no aspecto tático. O jornal também criticou a postura de Luis Enrique, que poupou titulares e foi surpreendido por um adversário que levou ao torneio a intensidade e o espírito competitivo típicos dos sul-americanos.

Jogadores do Botafogo celebram vitória contra o PSG (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Já o jornal espanhol Marca classificou a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o PSG como histórica e destacou que o resultado "baixou o PSG à terra", além de colocar o Atlético de Madrid "contra as cordas" na disputa por uma vaga nas oitavas do Mundial de Clubes. A publicação elogiou a inteligência tática do técnico Renato Paiva, especialmente pela solidez do meio-campo liderado por Allan, e enalteceu a atuação de Artur e Igor Jesus, autor do gol da vitória. O Marca também criticou as mudanças promovidas por Luis Enrique, que poupou nomes importantes, e ressaltou a dificuldade do PSG em furar a defesa brasileira — mesmo com ampla posse de bola e reforços no segundo tempo. O jornal ainda chamou atenção para a sequência goleadora de Igor Jesus, descrito como "talismã" do time, e para o fato de o Botafogo ter controlado o jogo com autoridade frente ao campeão europeu.

O norte-americano The Athletic analisou a vitória do Botafogo sobre o PSG como um resultado que pode mudar a dinâmica do Mundial de Clubes, destacando que os tropeços europeus, como as derrotas de PSG e Porto no mesmo dia, são positivos para o equilíbrio da competição. O site elogiou a solidez defensiva e a capacidade de contra-ataque do time brasileiro, que venceu com méritos e controlou o jogo diante dos campeões da Champions League.

Igor Jesus comemora o gol marcado pelo Botafogo contra o PSG (Foto: Yuri Cortez/AFP)

A atuação de Igor Jesus foi especialmente destacada: o atacante foi descrito como um jogador incansável, que atacou o espaço com força e determinação para marcar o gol decisivo, mesmo com alguma sorte no desvio. O texto também lembrou sua fase instável no início do ano e sugeriu que essa pode ser uma despedida marcante antes de sua ida para o futebol inglês.

A publicação ainda questionou as escolhas de Luis Enrique, que poupou vários titulares e só reagiu taticamente no segundo tempo, quando o Botafogo já estava confortável no jogo. Embora o PSG tenha dominado a posse de bola, não conseguiu criar chances claras, e a entrada tardia dos principais jogadores foi considerada insuficiente para mudar o rumo da partida.

O jornal francês L'Équipe classificou a derrota do PSG para o Botafogo por 1 a 0 como uma queda do pedestal, destacando o choque causado pelo resultado inesperado em Pasadena. A publicação ressaltou que, após uma estreia arrasadora contra o Atlético de Madrid, o PSG foi surpreendido por um Botafogo sólido e eficiente, que marcou com Igor Jesus em um contra-ataque ainda no primeiro tempo. O jornal criticou a falta de inspiração da equipe de Luis Enrique e alertou que, com o revés, a classificação do time francês para as oitavas de final ficou ameaçada, enquanto os brasileiros, já garantidos na próxima fase, comemoram a vaga de forma antecipada.

O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira (20), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Atlético de Madrid pela última rodada da fase de grupos para confirmar sua classificação.