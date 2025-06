ESTADOS UNIDOS - A Copa do Mundo de Clubes caiu no gosto do brasileiro e dos demais países latinos em que há presença de times na competição. Mas, nas cidades que organizam os jogos nos Estados Unidos, o “clima de Copa” quase não existe. A movimentação nas ruas é tímida e silenciosa. Festa mesmo apenas nos dias de jogos ou nos redutos dos clubes.

Enquanto que numa Copa do Mundo de seleções as ruas das cidades se enfeitam com cores, bandeiras, rostos pintados e, também é bom destacar, torcedores exultantes e eventualmente com um copo de cerveja para o alto, no Mundial de Clubes o que se encontra são casais, às vezes com crianças pequenas, passeando e usando camisas dos clubes do coração. Em suma, no geral o Mundial de Clubes é apenas um atrativo adicional para aquela viagem de férias.

Ao mesmo tempo, as próprias cidades-sedes da competição não parecem muito empolgadas com o Mundial. Não se veem anúncios da Copa do Mundo de Clubes e a competição tem pouco espaço na mídia local. No domingo (15), dia em que o Botafogo estreou diante do Seattle Sounders, a grande movimentação no entorno do Lumen Field não era de torcedores para aquele confronto, mas sim de fãs do Mariners, o time de beisebol local, que enfrentava o Guardians na T-Mobile Arena, separada por uma única rua do estádio do Sounders.

Nos bares do entorno, as TVs não estavam ligadas no confronto do Palmeiras com o Porto, mas sim em Estados Unidos x Trinidad e Tobago, que jogavam no mesmo horário pela Copa Ouro — nesse caso, algo compreensível, considerando que se tratava da seleção norte-americana.

Paixão latina pelo futebol dá alguma vibração de Copa do Mundo ao Mundial de Clubes

Mas, ainda que mais restrito, o “clima de Copa” neste Mundial de Clubes da Fifa existe em algum grau. Ele acontece nos pontos de encontros de torcedores, sejam eles brasileiros, argentinos ou mexicanos.

Nos dias que antecederam à partida de estreia do Flamengo — vitória por 2 a 1 sobre o Espérance, da Tunísia —, o Mundial de Clubes passou despercebido pelos moradores da Filadélfia, onde foi realizada a partida.

Porém, na segunda-feira, dia do jogo, o cenário mudou. Centenas de torcedores do Flamengo se reuniram na famosa escadaria do Rocky Balboa, levando um pouco do clima dos arredores do Maracanã. Com músicas, bandeiras e até a participação da estátua de Rocky, vestida com a bandeira rubro-negra, os flamenguistas fizeram muita festa.

Em Nova York, a movimentação de torcedores é grande pela Times Square, de todos os times. Mas isso muito mais por ser um famoso cruzamento nova-iorquino — e, portanto, capaz de atrair turistas do mundo todo — do que para movimentar o Mundial de Clubes.

As torcidas de Fluminense e Palmeiras, por sua vez, fazem bonito próximo aos bares que servem como ponto de encontro. E, na estreia do alviverde no Mundial, foram os palmeirenses quem mais deram clima de Copa ao Metlife Stadium.