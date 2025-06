Atlético de Madrid vence a primeira no grupo do Botafogo no Mundial

O Atlético de Madrid derrotou o Seattle Sounders por 3 a 1, nesta quinta-feira (19), no Lumen Field, em Seattle (EUA), na segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. O placar não foi suficiente para o time colchonero zerar o saldo de gols, já que foi goleado pelo PSG por 4 a 0 na estreia. A equipe norte-americana sofreu a segunda derrota e não tem mais chances de classificação para as oitavas de final.

O Atlético de Madrid começou o jogo com domínio total das ações. E marcou logo aos 11 minutos, quando Simeone passou para Barrios finalizar da meia-lua. A bola bateu no travessão e caiu dentro do gol. No minuto anterior, Julián Alvárez já havia perdido boa chance. O atacante Sorloth, assim como no jogo de estreia contra o PSG, voltou a perder boas oportunidades de marcar, aos 15 e aos 25 minutos.

O Seattle reagiu após o gol e chegou a dar trabalho ao goleiro Oblak. A melhor chance foi de Musovski, aos 17 minutos. O time espanhol esteve perto de ampliar, aos 37 minutos, quando o árbitro marcou pênalti de Baker sobre Simeone. O VAR, no entanto, sugeriu revisão do lance, e o argentino Yael Falcón voltou atrás na marcação.

No segundo tempo, o time colchonero não perdeu tempo: ampliou o placar logo aos 2 minutos. Llorente chutou forte de fora da área, a bola bateu no travessão e atrás do goleiro. Le Normand passou para Witsel, que entrara no intervalo, marcar de cabeça. Três minutos depois, o Seattle Sounders diminuiu com Rusnak, após vacilo da defesa atleticana.

Witsel entra no intervalo e marca segundo gol do time colchonero (Foto: Pablo Porciúncula/AFP)

O jogo ficou aberto, e o Atlético marcou o terceiro aos 10 minutos, novamente com Barrios. Depois, o ritmo da partida caiu, com o calor e as substituições. E o placar se manteve: 3 a 1 para o time do técnico Diego Simeone.

Veja os jogos de Atlético de Madrid e Seattle na última rodada do Grupo B do Mundial

A terceira e última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes será disputada segunda-feira (23). O Atlético de Madrid enfrenta o Botafogo, às 16h, no Rose Bowl, em Pasadena. No mesmo horário, o Seattle enfrenta o PSG, no Lumen Field.

✅ FICHA TÉCNICA

SEATLLE SOUNDERS 1 x 3 ATLÉTICO DE MADRID

MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO B - 2ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19 de junho de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

🥅 Gols: Barrios (11'/1°T), Witsel (2'/2°T), Rusnak (5'/2°T) e Barrios (10'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: De Paul, Gallagher (Atlético) e Rothrock (Seattle)

⚽ ESCALAÇÕES

SEATTLE SOUNDERS (Técnico: Brian Schmetzer)

Frei, Kossa-Rienzi (Minoungou), Bell, Ragen e Baker-Whiting; Cristian Roldán, Rusnak (João Paulo) e Vargas; De la Vega (Kent), Rothrock (A Roldán) e Musovski (Jesus Ferreira).

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Oblak, Llorente, Giménez (Witsel), Galán e Le Normand; De Paul (Gallagher), Koke (Correa), Barrios e Giuliano Simeone; Julián Alvárez (Molina) e Sorloth (Griezmann).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yael Falcón Perez (ARG)

🚩 Assistentes: Maximiliano del Yesso e Facundo Rodríguez (ARG)

➡️VAR: Hernán Carlos Mastrángelo (ARG)