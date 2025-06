Caio Ribeiro elogia Igor Jesus, mas exalta outro jogador do Botafogo: ‘É diferente’

Durante a transmissão de Botafogo x PSG, na Globo, o ex-jogador e comentarista Caio Ribeiro rasgou elogios ao Savarino. O meia foi o autor da assistência para o gol do Igor Jesus, aos 35 minutos do primeiro tempo. No fim, Alvinegro venceu a equipe francesa por 1 a 0 e assumiu a liderança do grupo B do Mundial de Clubes.

- A gente falava, Savarino tem que entrar um pouquinho mais no jogo. Tem que encontrar ele, é o diferente. É o cara que quebra ritmo, que encontra espaço… A bola que ele coloca no meio dos zagueiros do PSG é no tempo certo para o Igor Jesus, receber, dar uma caneta e contar com um pouco de sorte. E a sorte acompanha os competentes - disse Caio.

Como está a tabela?

O Fogão segue com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Com seis pontos, o clube lidera o Grupo B e precisa apenas empatar com o Atlético de Madrid na última rodada para garantir a classificação. Os espanhóis, assim como o PSG, têm três pontos, mas os franceses ocupam a vice-liderança devido aos critérios de confronto direto e saldo de gols. O Seattle Sounders segue sem pontuar e está na lanterna.

Como foi o jogo?

O jogo entre Botafogo e PSG começou com a equipe francesa pressionando desde o primeiro minuto, com Kvaratskhelia sendo uma ameaça constante ao gol do Botafogo. O PSG dominou a posse de bola, chegando a 90% nos primeiros momentos, mas o Botafogo resistiu bem à pressão inicial. Artur, do Botafogo, destacou-se com sua agressividade e habilidade, quase marcando aos seis minutos. Com o calor na Califórnia afetando o ritmo do PSG, o Botafogo aproveitou para criar mais oportunidades. Aos 35 minutos, Igor Jesus marcou o gol decisivo após um passe de Savarino, aproveitando um erro defensivo do PSG e um desvio que enganou o goleiro Donnarumma. Esse gol, marcado nas mesmas traves históricas do Rose Bowl, deu ao Botafogo uma vantagem crucial no intervalo.

No segundo tempo, o PSG voltou determinado a virar o jogo, pressionando o Botafogo com jogadas aéreas e velocidade. Vitinha quase empatou aos seis minutos, mas John, goleiro do Botafogo, defendeu bem. A defesa do Botafogo manteve-se sólida, afastando os ataques constantes do PSG. Aos 33 minutos, Barcola chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Nos minutos finais, Kvaratskhelia teve uma chance em cobrança de falta, mas a bola passou perto do travessão. O Botafogo conseguiu segurar a pressão e garantir a vitória histórica, mostrando resiliência e eficiência defensiva contra um adversário de alto nível.

