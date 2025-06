Saiba valores de camisa, lanches e souvenirs no Mundial de Clubes

PASADENA (EUA) - Botafogo e PSG se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, nos Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Para a ocasião, o Lance! esteve nos arredores do tradicional estádio estadunidense para avaliar os preços de camisas, lanches e souvenirs durante o evento.

Os torcedores que tiverem interesse em comprar lembranças e camisas do Mundial de Clubes vão precisar separar um quantia elevada. Camisas nas lojas oficiais da Fifa no evento são encontradas por valores que variam de U$35 até U$45, cerca de R$192 e R$246.

Lanches como hambúrgueres e waffle são vendidos por valores entre U$18 e U$22, cerca de R$98 e R$120. Batatas fritas, nachos e pipoca são encontrados por valores mais em conta, entre U$8.50 e U$12, ou seja abaixo dos R$ 65.

Botafogo x PSG

O estádio Rose Bowl sedia o confronto entre a equipe brasileira e a francesa. Ambas estão presentes no Grupo B do Mundial de Clubes. Para a partida, está em jogo a primeira colocação momentânea da chave incial do torneio da Fifa. Ambas as equipes venceram na estreia e somam três pontos na classificação. O PSG venceu o Atlético de Madrid e o Botafogo derrotou o Seattle Sounders.

Vale destacar, que a equipe espanhola venceu o time estadunidense na segunda rodada da chave. Assim, uma vitória ou empate com o time francês pode ser fundamental para a equipe de Renato Paiva na busca da classificação no Grupo B.

