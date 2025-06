Quanto os árbitros ganham no Mundial de Clubes? Veja valores estimados

Representantes do apito também entram em campo no Mundial de Clubes 2025 — e não apenas pelo prestígio. Os árbitros escolhidos pela Fifa para trabalhar no torneio têm compensações financeiras que, embora não sejam públicas, seguem patamares semelhantes aos da Copa do Mundo de seleções.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dois brasileiros foram selecionados para atuar na competição: Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, e Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina. Ambos já integram o quadro de elite da arbitragem internacional.

💰 Quanto ganham os árbitros da Fifa?

A Fifa não divulga oficialmente os salários dos árbitros no Mundial de Clubes, mas a Copa do Mundo de 2022 serve como uma boa base para estimativas. No Qatar, a entidade pagou um salário fixo aos juízes e um valor variável pelo número de partidas trabalhadas. As cifras variam de acordo com a função de cada um, sendo o árbitro principal o que fatura mais alto.

continua após a publicidade

Na tabela abaixo, o ganho potencial total corresponde a um cenário em que os árbitros apitem sete partidas no torneio (três na fase de grupos e quatro no mata-mata).

Fonte: Diário AS Função Salário fixo (US$) Valor por jogo (fase de grupos) Valor por jogo (mata-mata) Ganho potencial total Árbitro principal US$ 70.000 US$ 3.000 US$ 10.000 Até US$ 120 mil Assistente US$ 25.000 US$ 2.500 US$ 5.000 Até US$ 53 mil Quarto árbitro US$ 25.000 US$ 2.500 US$ 5.000 Até US$ 53 mil VAR US$ 25.000 US$ 3.000 US$ 5.000 Até US$ 55 mil

🎯 Por que esses valores?

A Fifa considera que os árbitros selecionados para torneios como o Mundial são profissionais de elite e, por isso, os remunera de forma compatível com a responsabilidade. A carga física, mental e a exigência técnica são enormes. Além disso, os árbitros ficam à disposição da entidade durante todo o torneio, inclusive para treinamentos, reuniões e suporte às equipes de arbitragem VAR.

continua após a publicidade

No Mundial de Clubes, que reúne 32 times, a tendência é que os valores sejam um pouco menores do que na Copa, mas ainda bastante atrativos. A estimativa é que os árbitros recebam entre US$ 2 mil e US$ 3 mil por jogo na fase de grupos e até US$ 10 mil nas fases finais.

🔰 Brasil representado no apito

Wilton Pereira Sampaio é um nome já conhecido da arbitragem internacional e participou da Copa de 2022. Já Ramon Abatti Abel vem se consolidando como um dos principais nomes da nova geração no Brasil. Ambos foram convocados pela Fifa para representar o país nos Estados Unidos.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.