Simeone espera jogo duríssimo com Botafogo: ‘Teremos uma final’

Depois de estrear sendo goleado pelo PSG, o Atlético de Madrid venceu o Seattle Sounders por 3 a 1 nesta quinta-feira (19), no Lumen Field, em Seattle, pela segunda rodada do Grupo B, no Mundial de Clubes da Fifa. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Diego Simeone projetou o que vai ser a última rodada, contra o Botafogo, no mítico estádio Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia.

continua após a publicidade

— Muito duros, como todos os times brasileiros. Eles têm personalidade para criar suas jogadas, zagueiros fortes e jogadores rápidos no ataque. Eu os vi jogando muito bem contra o Seattle. Vamos ver hoje contra o PSG, e teremos que jogar uma final — disse o treinador argentino.

Simeone também aproveitou a oportunidade para elogiar a atuação da sua equipe, principalmente após a derrota de goleada para o Paris Saint-Germain. Ele falou a respeito da escolha do meio campista Koke na escalação.

continua após a publicidade

— Escolhemos o Koke para ter mais jogo com a bola, ele nos dá tranquilidade para o jogo. Ele fez um ótimo jogo até que o trocamos, e então demos a ele mais jogo pela direita com o Rodrigo, o Giuliano e o Marcos, que sempre criam dificuldades para o adversário — afirmou.