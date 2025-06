Flamengo e Chelsea passam por transformações pós-títulos e se encontram no Mundial de Clubes

Flamengo e Chelsea jogam nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do grupo D. No primeiro encontro oficial, Blues e Fla passaram por transformações desde os títulos que credenciaram suas participações no Mundial de Clubes da Fifa

O Chelsea, com alta rotação anual entre chegadas saídas, é quem mais mudou e tem apenas um remanescente do time que venceu o Manchester City por 1 a 0 na final da Champions League de 2020-21, no estádio do Dragão, do Porto, em Portugal. Cria da base, o lateral-direito Reece James foi titular, se manteve no elenco e virou o atual capitão do técnico Enzo Maresca. Já o lateral-esquerdo Chilwell, outro titular, ainda segue vinculado ao clube inglês, mas foi emprestado ao Crystal Palace.

O restante, até mesmo os reservas e o mandatário Roman Abramovich, deixaram os Blues. O novo dono do time londrino é o norte-americano Todd Boehly, que assumiu em maio de 2022.

Na ocasião, a equipe que Thomas Tuchel colocou em campo foi: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva (Christensen) e Rüdiger; Reece James, Kanté, Jorginho e Chilwell; Kai Havertz, Mason Mount (Kovic) e Timo Werner (Pulisic).

A escalação até traz outro jogador dos Blues que estará em campo no confronto desta tarde. O volante Jorginho, que foi campeão europeu pelo Chelsea e estava recentemente no Arsenal, acertou com o Flamengo e estreou na vitória por 2 a 0 diante do Esperánce, da Tunísia, na primeira rodada do Mundial.

- Reencontrar uma equipe que você já jogou tem sempre um gostinho bom, rever nossos amigos. Então é sempre gostoso viver isso, tenho certeza que estou pronto para ajudar da melhor maneira possível. Se for dentro de campo ou fora de campo, só na conversa, eu vou fazer isso. Com certeza será um jogo bem difícil, mas não tenho muito o que falar da equipe deles, a não ser da qualidade que eles têm. Vamos nos preparar para esse grande jogo e estou pronto para ajudar de qualquer maneira - avaliou Jorginho, em entrevista coletiva, na quarta-feira (18).

O provável Chelsea contra o Flamengo é: Sanchez; Reece James, Tosin, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández (Lavia), Cole Palmer e Pedro Neto; Madueke e Jackson (Delap).

Adversário do Flamengo no Mundial, Chelsea foi campeão da Champions League 2020/2021. Foto: Divulgação/Chelsea

Pelo lado do Flamengo, que venceu o Athletico por 1 a 0 na Libertadores de 2022, no estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador, o número de remanescentes não é muito maior: oito, mas com alguns poréns.

O Fla de Dorival Júnior foi a campo com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia (Arturo Vidal), João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta (Victor Hugo); Gabigol (Everton Cebolinha) e Pedro.

O zagueiro Léo Pereira, o meia Arrascaeta e o atacante Pedro foram titulares, enquanto o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Everton Cebolinha entraram durante o jogo. Outro titular, o lateral Filipe Luís, se aposentou e agora é treinador do Flamengo. O volante Erick Pulgar ficou no banco de reservas e, por fim, o atacante Bruno Henrique estava lesionado.

Na direção, também teve mudança. O presidente Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, substituiu Rodolfo Landim para o triênio 2025-27.

O provável Flamengo contra o Chelsea é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Pedro) e Luiz Araújo.

A capa do L! no título da Libertadores 2022 pelo Flamengo. Foto: Arte/Lance!.

Jogadores campeões de Flamengo e Chelsea em clubes do Mundial

Além dos remanescentes, cinco ex-jogadores campeões de Flamengo e Chelsea participam do Mundial de Clubes em outras equipes: lateral Azpilicueta (Atlético de Madrid), zagueiro Rüdiger (Real Madrid), zagueiro Thiago Silva (Fluminense), volante Jorginho (Flamengo) e atacante Olivier Giroud (Los Angeles FC). Kovacic, do Manchester City, poderia ser o sexto, mas está lesionado e nem viajou para os Estados Unidos.

Próximos jogos de Flamengo e Chelsea no Mundial de Clubes

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Chelsea x Esperánce (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

