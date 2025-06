Danilo projeta duelo decisivo entre Flamengo e Chelsea

FILADÉLFIA (EUA) - O Flamengo voltou à Filadélfia, visando o confronto decisivo contra o Chelsea, pela 2ª rodada do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta sexta-feira (20), no Estádio Lincoln Financial Field, às 15h (de Brasília). Selecionado pelo clube, o zagueiro Danilo atendeu aos veículos de imprensa e relembrou que nunca foi derrotado pelos ingleses na carreira.

- Se eu falar de cabeça, eu vou falar nenhuma. A última partida que eu me lembro, ganhei jogando pelo Juventus por 1 a 0, num jogo completamente difícil, mas saímos com a vitória - disse.

Líder do Grupo D, o Flamengo busca vencer para depender apenas de si na última rodada. O zagueiro falou sobre as possibilidades do rubro-negro sair vitorioso no duelo desta sexta. Segundo Danilo, a equipe tem as ferramentas necessárias para fazer um bom jogo e buscar a vitória.

- Acho que é muito real. Acredito muito no trabalho que estamos fazendo, não só aqui nos Estados Unidos, mas todo o processo que vem sendo feito. A forma da comissão técnica e da diretoria em trabalhar é muito ambiciosa, é uma forma que pretende implementar um estilo de jogo que nos faça ser dominantes. Obviamente, amanhã é um jogo onde o Chelsea é um time fisicamente muito potente, vamos precisar igualar nessa parte do jogo, mas acredito que temos ferramentas suficientes para poder fazer um jogo importante e vencer - destacou Danilo.

Questionado sobre as expectativas para o confronto, o zagueiro avaliou que as equipes têm características diferentes. Danilo definiu o Chelsea como uma equipe mais jovem e potente fisicamente. Em relação ao Flamengo, o defensor disse que experiência e estratégia podem ser o diferencial da equipe.

- É um jogo grande, com duas equipes que vão tentar ter o controle da partida, vão tentar medir forças dentro do campo, com jogadores extremamente inteligentes. Acredito que o Chelsea tem uma característica bem marcada nos seus jogadores que são jovens, extremamente potentes fisicamente, rápidos. A gente mescla um pouco mais de experiência, mais estratégia, é algo que pode ser um diferencial para nós. Amanhã, acredito que a chave desta partida vai ser quem comete menos erros, quem estiver mais concentrado por mais tempo. Nesse nível, você tem que cometer o mínimo de erros, precisa correr, se dedicar e igualar a capacidade - destacou o zagueiro.

Danilo concede entrevistas antes do jogo decisivo contra o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Outras aspas de Danilo

O rubro-negro iniciou a preparação para o grande confronto, um dia depois da vitória por 2 a 0 contra o Espérance, na partida de estreia do Mundial. Danilo revelou que não houve um trabalho específico da comissão técnica para esta partida.

- Não houve um trabalho específico, entretanto, quando a maioria da equipe compra uma ideia, tem mais claro como são as dinâmicas, fica mais fácil para quem estava voltando se readaptar. Obviamente que hoje em dia, com todos os recursos de vídeo, é muito mais fácil de estudar e conseguir colocar em prática tudo o que o Filipe (Luís) nos pede - disse Danilo.

Revezando titularidade com Léo Pereira e Léo Ortiz, Danilo não se mostrou incomodado com as escolhas. O zagueiro avaliou que precisa estar preparado para ajudar seus companheiros, dentro ou fora de campo.

- Em campo, existem dinâmicas que precisam ser respeitadas. Neste momento, certamente, eu tenho jogado menos do que os outros meninos na zaga. Meu papel é estar preparado para quando eu tiver que entrar, manter o mesmo nível que eles vem desempenhando, essa é minha forma de contribuir. Fora o jogo, é muito natural eu querer ser influente no ambiente. Acredito que tudo o que vivi no futebol não é só para mim, então tento passar de alguma maneira a minha visão, aquilo que enxergo de futebol, das dinâmicas. Sempre tento trocar uma ideia com o Filipe (Luís), porque estamos todos unidos por um único objetivo, que é fazer o Flamengo ainda mais vencedor - finalizou.