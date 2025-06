Mbappé vira alvo após vitória do Botafogo sobre PSG no Mundial; entenda

O Botafogo venceu o PSG por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), no Rose Bowl Stadium, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Após o triunfo da equipe brasileira, internautas relembraram uma declaração polêmica do atacante francês e aproveitaram o momento para criticá-lo.

Em entrevista à "TNT Sports", antes da final da Copa do Mundo de 2022, o atacante do Real Madrid realizou críticas aos times sul-americanos. De acordo com ele, o futebol latino estaria a um passo atrás do europeu. Anos depois, o francês perdeu a final do mundial daquele ano para a Argentina, e hoje, vê os times europeus não conseguindo bons resultados no novo Mundial de Clubes.

- Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. Por isso que quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham - disse o atacante na época.

Nas redes sociais, alguns internautas aproveitaram a vitória do Botafogo sobre o PSG para criticar Mbappé. Veja a repercussão abaixo:

Botafogo assume a liderança do Grupo B

A vitória do Glorioso surgiu nos pés de Igor Jesus. O atacante foi o responsável pelo único gol da partida, marcado aos 35 minutos do primeiro tempo. Posteriormente, a equipe de Renato Paiva conseguiu neutralizar as investidas do clube parisiense, que se quer fez o goleiro Jhon levar grandes sustos.

Com o resultado, o Botafogo somou seis pontos no torneio da Fifa e assumiu a liderança do Grupo B. A equipe carioca volta a campo na próxima segunda-feira (23), às 16h (de Brasília), novamente no Rose Bowl Stadium, pela última rodada da fase inicial do torneio.

