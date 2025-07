Confira os times classificados e ranking para o Mundial de Clubes de 2029

O Mundial de Clubes 2025 ainda não acabou, mas a disputa por vagas na próxima edição do torneio começou. A Fifa ainda não oficializou os critérios de classificação e o número de participantes — que, inclusive, pode se expandir —, mas já clubes classificados e é possível projetar o ranking de cada confederação baseado nas regras atuais.

Até o momento, quatro equipes estão oficialmente classificadas para o Mundial de Clubes da Fifa 2029: o Paris Saint-Germain, campeão da Uefa Champions League 2024/25; o Al-Ahli, da Arábia Saudita, vencedor da Liga dos Campeões da AFC; o Cruz Azul, do México, campeão da ConcaChampions; e o Pyramids, do Egito, que venceu a Champions League da África. Essas equipes garantiram suas vagas por meio dos títulos continentais e serão representantes confirmados da Europa, Ásia, América do Norte/Central/Caribe e África, respectivamente.

Seguindo as regras atuais, a Europa (Uefa) tem direito a 12 vagas, a América do Sul (Conmebol) a seis, e as demais confederações — AFC (Ásia), CAF (África) e Concacaf (América Central e do Norte) — tem quatro cada. A OFC (Oceania) e o país-sede do torneio recebem uma vaga cada.

Ranking da Fifa para o Mundial de Clubes de 2029

A disputa por vagas próximo Mundial de Clubes começou no início de 2025, com pontuação zerada. Caso a Fifa confirme a manutenção dos critérios de classificação, será considerado o desempenho das equipes nos principais torneios continentais.

No caso da América do Sul, são somados três pontos por vitória, um por empate e três por presença em cada fase da Libertadores, a partir da fase de grupos. Ou seja, etapas classificatórias e jogos da Sul-Americana não são considerados, tal como partidas de campeonatos nacionais e até mesmo da atual Copa do Mundo. Confira abaixo ranking de momento em cada continente.

Conmebol (duas vagas via ranking)

1. Palmeiras - 24 pontos; 2. São Paulo - 20; 3. Racing (ARG) - 19; 4. Estudiantes (ARG) - 18; 4. Botafogo - 18; 4. River Plate (ARG) - 18; 7. Vélez Sarsfield (ARG) - 17; 7. Internacional - 17; 7. LDU (EQU) - 17; 7. Peñarol (URU) - 17; 7. Flamengo - 17.

Uefa (oito vagas via ranking)

1. Inter de Milão (ITA) – 51 pontos; 2. PSG (FRA) (classificado) – 46; 3. Arsenal (ING) – 44; 3. Barcelona (ESP) – 44; 5. Aston Villa (ING) – 34; 5. Bayern de Munique (ALE) – 34; 5. Borussia Dortmund (ALE) – 34; 8. Liverpool (ING) – 33; 9. Atlético de Madrid (ESP) – 30; 10. Real Madrid (ESP) – 30; 11. Bayer Leverkusen (ALE) – 25; 12. PSV (HOL) – 24; 13. Lille (FRA) – 23; 14. Atalanta (ITA) – 21; 15. Benfica (POR) – 19; 15. Feyenoord (HOL) – 19; 15. Monaco (FRA) – 19; 18. Milan (ITA) – 18; 19. Juventus (ITA) – 18; 20. Club Brugge (BEL) – 17; 20. Manchester City (ING) – 17; 20. Sporting (POR) – 17.

AFC

1. Al‑Ahli (ARS) (classificado) – 55 pontos;

2. Al‑Hilal (ARS) – 43;

3. Kawasaki Frontale (JAP) – 39;

4. Al‑Nassr (ARS) – 36;

5. Yokohama F. Marinos (JAP) – 33;

6. Buriram United (THA) – 28;

6. Al‑Sadd (CAT) – 28;

8. Gwangju (COR) – 26;

9. Vissel Kobe (JAP) – 25;

10. Johor Darul Ta'zim (MAL) – 24.

Concacaf

1. Cruz Azul (MEX) (classificado) – 36 pontos;

2. Vancouver Whitecaps FC (CAN) – 28;

3. Inter Miami CF (EUA) – 27;

4. Tigres (MEX) – 24;

5. Los Angeles FC (EUA) – 18;

5. Pumas (MEX) – 18;

7. Monterrey (MEX) – 14;

8. América (MEX) – 13;

8. LA Galaxy (EUA) – 13;

8. Chivas (MEX) – 13.

OFC

1. Auckland City (NZL) – 22 pontos;

2. Hekari United (PNG) – 19;

3. Ifira Black Bird (VUT) – 11;

4. Tiga Sport (NCL) – 10;

5. AS Pirae (TAI) – 7;

5. Central Coast (SAL) – 7;

7. Rewa (FIJ) – 4;

8. Tupapa Maraerenga (COK) – 3.

