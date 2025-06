O Mamelodi Sundowns, adversário do Fluminense na fase de grupos do Mundial de Clubes da FIFA 2025, foi superado pelo Pyramids FC, do Egito, na grande final da Liga dos Campeões da CAF. A partida, realizada no Estádio 30 de Junho, no Cairo, terminou com vitória egípcia por 2 a 1.

Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, disputado na África do Sul, os egípcios fizeram valer o mando de campo na volta. Os gols do Pyramids foram marcados por Fiston Mayele e Ahmed Samy, enquanto Iqraam Rayners descontou para o Mamelodi Sundowns.

Fiston Mayele, do Pyramids, disputa bola com Grant Kekana, do Mamelodi, na final da Champions da CAF (Foto: Khaled Desouki/AFP)

A conquista foi histórica para o Pyramids, que levantou a taça da Champions Africana pela primeira vez em sua história. Fundado em 2008, o clube egípcio se consolida como uma das novas potências do continente, e com o título, também garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2029.

Já o Mamelodi Sundowns segue com um título continental, conquistado em 2016, além de um vice-campeonato em 2001. A derrota na final interrompeu a campanha que poderia marcar o bicampeonato da equipe sul-africana.

Apesar do revés continental, o Mamelodi viveu uma temporada dominante no futebol local. O clube conquistou o octacampeonato consecutivo do Campeonato Sul-Africano ao vencer o Chippa United por 3 a 0 fora de casa. O destaque da partida foi o brasileiro Arthur Sales, autor de dois gols. Com a vitória, o time de Pretória chegou aos 15 títulos da era moderna da Premiership sul-africana e não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Orlando Pirates.

Agora, o Mamelodi volta as atenções para o Mundial de Clubes de 2025, que será disputado nos Estados Unidos. No torneio, o clube sul-africano integra o mesmo grupo de Fluminense, Borussia Dortmund e Ulsan HD, da Coreia do Sul.