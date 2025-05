O primeiro campeão continental de 2025 é o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Liderados pelos brasileiros Roberto Firmino e Galeno, a equipe venceu o Kawasaki Frontale por 2 a 0 e conquistou o troféu inédito. Com o resultado, a entidade saudita é o primeiro clube a garantir vaga para o Mundial de Clubes de 2029.

O primeiro do Al-Ahli teve 100% de participação brasileira. Galeno tabelou com Firmino na entrada da área e arriscou chute colocado, que não poderia ter sido melhor. A bola saiu com efeito e parou no ângulo esquerdo do goleiro adversário.

Em mais uma assistência digna dos seus melhores momentos no Liverpool, o camisa 10 deixou a bola passar para ganhar vantagem sobre o marcador e cruzar. Homem surpresa na área, Kessié foi o responsável por completar e ampliar o resultado da primeira etapa.

