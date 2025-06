Thiago Silva vira assunto após fala vazada na trasmissão de Inter x Fluminense: ‘Absurdo’

Na parada para hidratação do segundo tempo de Inter de Milão x Fluminense, Thiago Silva teve a fala flagrada pela transmissão da partida e virou assunto na web. O jogador passou orientações para o time tricolor acertar a marcação contra os italianos. A atitude do jogador impressionou os internautas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fluminense classificado

Em sua 200ª partida pelo Fluminense Germán Cano enfim estreou na Copa do Mundo de Clubes e marcou seu 106º gol com a camisa tricolor. O argentino colocou a bola nas redes logo aos 3 minutos de jogo, abrindo o caminho para o 2 a 0 sobre a Inter de Milão – o segundo foi de Hércules, nos acréscimos –, na tarde desta segunda-feira (30), no Bank of America Stadium, em Charlotte. Com o resultado, o Flu se une ao Palmeiras como representante do Brasil nas quartas de final da competição.

Agora, o Tricolor aguarda o vencedor de Manchester City e Al Hilal, que jogam às 22h (de Brasília) desta segunda. A partida das quartas de final será na sexta (4), às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando (Flórida).

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

INTER DE MILÃO X FLUMINENSE

OITAVAS DE FINAL – COPA DO MUNDO DE CLUBES

🗓️ Data e horário: 30/6/2025, 16h (de Brasília)

📍 Local: Bank of America Stadium, Charlotte (EUA)

🥅 Gols: Cano (3’/1º) e Hércules (48'/2º)

🟨 Cartões amarelos: Asllani, Bastoni (I); Cano, Freytes, Renê e Thiago Santos (F)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

INTER DE MILÃO (Técnico: Chivu)

Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni (Carlos Augusto) e Dimarco; Asllani (Suçic), Barella, Mikhitaryan (Carboni) e Dumfries (Luis Henrique); Thuram (Esposito) e Martinez.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Maia, Freytes e Renê; Bernal (Thiago Santos), Martinelli (Hércules) e Nonato (Lima); Cano (Everaldo) e Arias.

🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

🚩 Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua)

4️⃣ Quarto árbitro: Tori Penso (EUA)