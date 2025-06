O Cruz Azul iniciou o mês de junho com o título da Champions da Concacaf, após superar o Vancouver Whitecaps no domingo (1). Assim como na final da Champions League europeia, a partida terminou em goleada: 5 a 0 para os campeões. Pela sétima vez na história, o clube mexicano alcançou o topo da América do Norte e Central.

Como foi a final da Champions da Concacaf? 🏆

A final foi decidida ainda no primeiro tempo, com atuação dominante do time mexicano do início ao fim. José Rivero abriu o placar logo com 8 minutos de jogo. Aos 28, Lorenzo Faravelli ampliou, seguido por Ángel Sepúlveda, que marcou o terceiro aos 37. Antes do intervalo, aos 45, Mateusz Bogusz fez o quarto. Na etapa complementar, Sepúlveda voltou a balançar as redes e deu números finais à goleada no estádio Olímpico Universitario, no México.

Com a taça, a equipe se iguala ao América-MEX como time com mais conquistas no continente. Contudo, o Cruz Azul ultrapassou o número do rival em finais na competição: 9 a 8. O futebol mexicano domina o torneio, com 40 títulos e 20 vice-campeonatos para os times locais.

Pela conquista, La Máquina ainda se garantiu no Intercontinental deste ano, ao lado Auckland City, Al Ahli, Pyramids e PSG. Além disso, o time garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2029, com os três últimos mencionados anteriormente.

