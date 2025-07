Luxemburgo crava favorito para vencer o Mundial de Clubes: ‘Chega devagarinho’

O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo cravou um favorito para vencer o Mundial de Clubes da Fifa. Depois da eliminação de Flamengo e Botafogo, nas oitavas de final, Palmeiras e Fluminense são os representantes brasileiros vivos na competição.

A eliminação do Flamengo para o Bayern, por 4 a 2, foi um golpe duro nos torcedores rubro-negros. O mesmo aconteceu com os botafoguenses, que saíram no sábado para o Palmeiras. Ainda assim, o desempenho de todos os representantes nacionais foi motivo de orgulho.

Durante o programa "Galvão e Amigos", na Band, o técnico Vanderlei Luxemburgo cravou que o Real Madrid, comandado por Xabi Alonso, é o favorito para vencer o Mundial de Clubes. Ele treinou a equipe espanhola em 2005.

- A camisa do Real Madrid pesa muito. O pessoal tem muito respeito. O Real sempre vai ser favorito a uma competição dessa. Ele chega devagarinho, e aí do nada ele cresce. A conquista com o Ancelotti foi assim. Vou torcer muito para Fluminense e Palmeiras, mas fico com o Real Madrid.

Luxemburgo no programa Galvão e Amigos (Foto: Reprodução)

Real Madrid x Juventus: onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Real Madrid e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (1º), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, Disney+, DAZN, SporTV (TV fechada), TV Globo (TV aberta) e no YouTube da CazéTV.

O Real Madrid chega às oitavas embalado por uma campanha sólida na fase de grupos. A equipe de Xabi Alonso terminou na liderança do Grupo H com sete pontos, após empatar com o Al Hilal, vencer o Pachuca e o Salzburg com destaque para Vini Jr e Valverde. A equipe não poderá contar com Carvajal, Camavinga, Alaba, Endrick e Mendy, todos lesionados. Mbappé, recuperado de uma gastroenterite, é dúvida.

Já a Juventus avançou como vice-líder do Grupo G do Mundial de Clubes. O time italiano goleou o Al Ain e o Wydad Casablanca, mas perdeu a liderança ao ser derrotado pelo Manchester City por 5 a 2 na última rodada. Mesmo assim, o time de Igor Tudor mostrou força ofensiva e agora tenta surpreender um velho rival europeu.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Tchouaméni, Rüdiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Valverde, Bellingham, Güler, Fran García; Vini Jr., Gonzalo García

Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Savona, Kelly, Kalulu; Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Francisco Conceição, Kolo Muani, Kenan Yildiz