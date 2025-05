PSG faz história, atropela Inter de Milão e conquista inédita Champions League

O PSG venceu a Inter de Milão por 5 a 0 e conquistou o inédito título da Champions League, neste sábado (31), na Allianz Arena. Na etapa inicial, o clube francês abriu o placar com Hakimi, enquanto Doué ampliou o marcador. No segundo tempo, Doué, Kvaratschelia e Mayulu deram números finais ao confronto histórico em favor do clube francês.

Com o resultado, o PSG aplicou a maior goleada em uma decisão de Champions League na história. Antes do fim do jogo, os setores da Inter de Milão nas arquibancadas já estavam vazios, enquanto os franceses entoaram "olés" e bradavam gritos de campeões antes do apito final.

Como foi a partida entre PSG e Inter de Milão?

Na etapa inicial, o PSG dominou a posse de bola e colocou a Inter de Milão contra a parede na final da Champions League. Após chances de Doué e Dembélé defendidas por Sommer, Vitinha acionou Doué na área, e o ponta encontrou Hakimi livre de marcação para escorar de primeira e abrir o placar aos 11 minutos. Em um rápido contra-ataque, Dembélé carregou a bola do campo de defesa ao ataque pelo lado esquerdo, virou o jogo e encontrou Doué, que dominou e soltou uma bomba para ampliar o marcador para o PSG aos 19 minutos. Os italianos responderam em cabeçadas de Acerbi e Thuram após cobranças de escanteios, mas ambas saíram pela linha de fundo.

Na volta do intervalo, o PSG seguiu pressionando a Inter de Milão e desperdiçou boas chances com Kvaratschelia e Dembélé. Simone Inzaghi buscou mudar o comportamento da equipe com mudanças, mas sem efeitos. Aos 17 minutos, Vitinha recebeu um lindo passe de calcanhar de Dembélé, acionou Doué, que finalizou rasteiro para marcar seu segundo gol na partida. Na sequência, Barcola recebeu um cruzamento na área e bateu de primeira por cima da meta de Sommer. E aos 27 minutos, Kvaratschelia foi lançado pelo lado esquerdo do ataque por Dembélé, saiu livre de marcação na área e estufou as redes. Na reta final, Luis Enrique promoveu a entrada de Mayulu, que recebeu um passe por trás da marcação da Inter de Milão e soltou uma bomba que riscou a trave antes de balançar as redes e dar números finais ao duelo.

O que vem por aí para PSG e Inter de Milão?

Em junho, PSG e Inter de Milão estarão na disputa do Mundial de Clubes da Fifa. No dia 15, a equipe de Luis Enrique faz sua estreia no torneio diante do Atlético de Madrid, enquanto os italianos encaram o Monterrey no dia 17.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 5 x 0 Inter de Milão - Champions League

Final

🗓️ Data e horário: sábado, 31 de maio de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE).

🥅 Gols: Hakimi, 11'/1ºT (1-0); Doué, 19'/1ºT (2-0); Doué, 17'/2ºT (3-0); Kvaratschelia, 27'/2ºT (4-0); Mayulu, 41'/2ºT (5-0)

🟨 Cartões amarelos: Zalewski, Thuram e Acerbi (INT); Doué (PSG)

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernández); João Neves (Zaire-Emery), Vitinha (Mayulu) e Fabián Ruiz; Doué (Barcola), Dembélé e Kvaratschelia (Gonçalo Ramos).

INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)

Sommer; Pavard (Bisseck/Darmian), Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (Asllani), Mkhitaryan (Carlos Augusto) e Dimarco (Zalewski); Thuram e Lautaro Martínez.