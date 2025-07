O técnico Carlo Ancelotti vai desembarcar nos Estados Unidos no próximo dia 7 de julho. Em solo americano, além da oportunidade de assistir à reta final do Mundial de Clubes, o treinador irá visitar instalações no país já pensando no quartel-general da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O coordenador executivo geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e o coordenador Juan Santos seguem para a América nesta quarta-feira (2).

Nos Estados Unidos, Carlo Ancelotti ficará entre Nova York e Nova Jersey, cidade que receberá as duas semifinais, nos dias 8 e 9 de julho, e a grande final, no dia 13. Já Juan e Rodrigo Caetano devem acompanhar os times brasileiros nas semifinais do torneio. Palmeiras e Fluminense enfrentam Chelsea e Al Hilal, respectivamente, na próxima sexta-feira (4).

No Mundial de Clubes, as seguintes instalações foram utilizadas pelas equipes participantes: The Pingry School, Stockton University, Melanie Lane Training Ground e Rutgers University. A Rutgers, por exemplo, foi até centro de treinamento da seleção brasileira em 2012. Em uma série de amistosos nos Estados Unidos antes das Olimpíadas de 2012, em Londres, o Brasil, então comandado por Mano Menezes, trabalhou intensamente na universidade.

A visita aos possíveis locais de treino na Copa do Mundo de 2026 já está no radar da CBF desde a confirmação da classificação para o torneio. Na semana passada, o supervisor geral da CBF, Sérgio Dimas, e o fisiologista da seleção brasileira, Guilherme Passos, visitaram algumas instalações para ajudar Ancelotti na escolha. Os profissionais estiveram em Orlando, local onde a delegação se hospedou durante a Copa América de 2024, Seattle, cidade que fica próxima à fronteira com o Canadá, outro país sede do Mundial, e Portland, onde fica a sede da Nike, fornecedora de material esportivo da Seleção Brasileira.

A comissão técnica da seleção brasileira, na busca pelos CT´s, sempre prezou, principalmente, pela qualidade dos gramados, facilidades de logísticas e pequena diferença de fuso em relação ao que os atletas estão acostumados. Com todas as informações reunidas, Carlo Ancelotti e o departamento de seleções vão definir o quartel-general da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Segundo a CBF, a escolha deverá ser feita antes do sorteio da competição, programado pela Fifa para acontecer em dezembro, sem data e local definidos.

