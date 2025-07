Jornalista opina sobre chances de brasileiros no Mundial: ‘Caminho aberto’

Os confrontos das oitavas de final do Mundial de Clubes chegam ao fim nesta terça-feira (1). Ao todo, dois clubes brasileiros ainda seguem na competição. Tratam-se de Fluminense e Palmeiras. Ambos estão na mesma chave em busca da classificação para a final do torneio da Fifa. O jornalista Pedro Moreno, do Sportv, opinou sobre as chances das equipes de Renato Gaúcho e Abel Ferreira.

Durante participação no programa "Tá na Área", o comunicador destacou como possível a presença de um clube brasileiro na final do Mundial. Pedro Moreno determinou a eliminação do Manchester City como fundamental para o cenário. A equipe do técnico Pep Guardiola foi deixou o torneio após perder para o Al-Hilal, na última segunda-feira (30).

- O chaveamento para a partir das oitavas de final tinha quatro "bichos-papões": Manchester City, Real Madrid, PSG e Bayern de Munique. O único que estava na chave de Palmeiras e Fluminense era o clube inglês, que caiu ontem para o Al-Hilal. Então, o caminho para a final ficou aberto. Ficou possível - analisou o jornalista.

Pedro Moreno é comentarista do Grupo Globo pelo SporTV e Premiere. (Foto: Reprodução/Instagram)

Caminho até a final de Fluminense e Palmeiras

Na busca da tão sonhada final, as equipes de Renato Gaúcho e Abel Ferreira deverão vencer mais dois jogos. Ambas as equipes brasileiras voltam a campo na próxima sexta-feira (4). O Tricolor encara o Al-Hilal, às 16h (de Brasília), em Orlando. Já o Palmeiras enfrenta o Chelsea, às 22h (de Brasília), na Filadélfia.

Em caso de vitória, os times brasileiros poderão se enfrentar na semifinal do torneio. Neste cenário, o Brasil já teria como certa a presença de uma equipe nacional na decisão da primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa.