Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso destacou a participação de clubes brasileiros no Mundial de Clubes da Fifa. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (30), véspera da partida contra a Juventus, pelas oitavas de final, o treinador foi questionado sobre o desempenho dos sul-americanos na competição e elogiou três dos quatro das equipes do Brasil.

O comandante merengue citou o bom nível apresentado pelo Flamengo e as campanhas de Fluminense e Palmeiras, que estão nas quartas de final do torneio, como destaques da Copa do Mundo até aqui. Além disso, relembrou as campanhas de Boca Juniors e River Plate, mas não se lembrou do Botafogo.

— Eu já gostei tanto dos argentinos quanto dos brasileiros. O Boca não pude ver muito, mas o River competiu muito bem com a Inter, a expulsão de definiu a partida. E os brasileiros… mostram nos estádios o que é este Mundial. Você tem uma emoção que é algo a mais. Flamengo apresentou um bom nível, e Fluminense e Palmeiras estão nas quartas. Fora da Europa estão fazendo boas coisas, e isso é bom para todos — destacou Xabi.

Real Madrid enfrenta a Juventus

O Real Madrid enfrenta a Juventus pelas oitavas de final do Mundial de Clubes nesta terça-feira (1º). Na véspera do jogo, Xabi Alonso garantiu que dois titulares do time espanhol voltarão a ser relacionados na partida contra o time italiano.

— Tanto o Dani (Carvajal) quanto o Éder (Militão) estarão no elenco amanhã. Será importante para eles e para o time. O banco desempenha um papel muito importante quando vemos jogadores do calibre deles se esforçando. O nível competitivo exigirá mais minutos. Mas quando estiver em forma, o Carva será muito importante, assim como o Militão — anunciou.

