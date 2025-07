É hora de virar a página e começar a reconstrução. Após a eliminação precoce no Mundial de Clubes e alguns dias de folga, uma "faxina" no elenco do Boca Juniors começou oficialmente nesta terça-feira (1). O time se reapresentou para os treinos sob o comando do técnico Miguel Ángel Russo, que já começa a definir a lista de jogadores que não fazem mais parte dos planos para seu terceiro ciclo no clube.

A 'barca' de Russo no Boca Juniors: Marcos Rojo encabeça a lista

O principal nome na lista de saídas é o do zagueiro Marcos Rojo. Apesar de ter ameaçado não se reapresentar, o ex-jogador do Manchester United compareceu ao treino, mas seu futuro está selado. A expectativa é que ele se reúna com a diretoria nos próximos dias para acertar a rescisão de seu contrato, que ainda tem seis meses de duração.

Marcos Rojo está de saida do Boca Juniors (Foto: Reprodução/ Instagram)

Rojo perdeu espaço no time — a titularidade de Ayrton Costa e a chegada de Marco Pellegrino são provas disso — e entrou em conflito com a comissão técnica e a torcida. Seu ciclo de quatro anos e meio no clube chegou ao fim.

Além dele, outros dois jogadores devem ser os próximos a sair: o zagueiro Cristian Lema, que nem viajou para o Mundial, e o goleiro Sergio Romero, que já manifestou a intenção de deixar o clube.

Outros que não fazem parte do projeto e buscarão novos destinos: Esteban Rolón, Marcelo Saracchi, Frank Fabra, Agustín Martegani, Lucas Janson.

O reforço na mira: sonho por Paredes continua

Enquanto alguns saem, a diretoria do Boca segue trabalhando nos bastidores para trazer um reforço de peso. O clube continua as negociações para tentar a contratação do volante Leandro Paredes, campeão do mundo com a Argentina e que atualmente está na Roma, para liderar o novo meio-campo da equipe.

