AO VIVO: Flamengo faz último treino antes de enfrentar o Chelsea, direto dos EUA

ATLANTIC CITY (EUA) — O Flamengo faz o último treino nesta quinta-feira (19), às 10h (de Brasília), em Stockton University, antes de enfrentar o Chelsea, pela segunda rodada do Grupo D no Mundial de Clubes 2025. O jogo está marcado para sexta-feira (20), às 15h.

Depois do treinamento, o Fla viaja para a Filadélfia e promoverá entrevista coletiva no Lincoln Financial Field, palco do confronto. Confira tudo que aconteceu no dia rubro-negro direto dos EUA.

Filipe Luís passa orientações no treino do Flamengo, nos EUA, antes de pegar o Chelsea. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Próximos jogos do Flamengo no Mundial

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando