Naldo crava campeão do Mundial; Benja propõe aposta valendo seu carro

Durante o programa de Benjamin Back no SBT, o cantor Naldo e o apresentador protagonizaram um momento inusitado ao falar sobre o Mundial de Clubes. Convicto, Naldo afirmou que o Flamengo será o campeão e chegou a se dispor a apostar “o que fosse necessário” para provar sua confiança.

— Flamengo, com toda certeza! Aposto meu dinheiro contigo! — disse Naldo, durante a conversa.

Em tom de provocação, Benja respondeu propondo uma aposta ousada: colocou seu carro em jogo, e pediu a corrente e o relógio de Naldo como contrapartida.

— Vai! Teu relógio e tua corrente contra o meu carro! — disparou Benja.

O cantor recuou e disse que precisava avaliar a aposta. Naldo também ficou questionando qual era o carro de Benja. A cena, carregada de bom humor e rivalidade esportiva, viralizou nas redes sociais e gerou repercussão entre torcedores.

Benjamin Back propôs aposta com Naldo sobre Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

O meia Jorginho estreou pelo Flamengo na vitória por 2 a 0, contra o Espérance, no Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira (18), em entrevista coletiva, o camisa 21 falou sobre suas expectativas para o confronto decisivo contra o Chelsea, seu ex-clube, na próxima sexta-feira (20).

- Reencontrar uma equipe que você já jogou tem sempre um gostinho bom, rever nossos amigos. Então é sempre gostoso viver isso, tenho certeza que estou pronto para ajudar da melhor maneira possível. Se for dentro de campo ou fora de campo, só na conversa, eu vou fazer isso. Com certeza será um jogo bem difícil, mas não tenho muito o que falar da equipe deles, a não ser da qualidade que eles têm. Vamos nos preparar para esse grande jogo e estou pronto para ajudar de qualquer maneira - falou Jorginho.