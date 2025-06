Adversários no Mundial, Chelsea goleou o Flamengo há 27 anos em amistoso

Flamengo e Chelsea jogam na sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do grupo D do Mundial de Clubes da Fifa. Blues e Fla nunca se enfrentaram em uma partida oficial, mas fizeram um confronto amistoso há quase 27 anos.

Em 5 de agosto de 1998, o Chelsea aplicou uma goleada por 5 a 0 contra o Flamengo, na disputa de terceiro lugar no Torneio Internacional de Amsterdã, em Arnhem, na Holanda. Os gols foram marcados por Vialli, Poyet, Di Matteo e Petrescu (duas vezes) - no intervalo já estava 4 a 0.

O Mengo era comandado por Joel Santana, e o elenco rubro-negro tinha as promessas Júlio César, Luís Alberto, Juan e Marcos Assunção, além do meia Iranildo e da estrela Romário. Por ficarem fora da final, Flamengo e Chelsea optaram por uma escalação mista, entre titulares e vários reservas.

O Fla foi a campo com: Júlio César; Fabiano, Luís Alberto, Juan e Pimentel; Jamir, Sandro Fonseca (Beto), Iranildo e Vagner (Marcos Assunção); Vinícius (Nélio) e Romário.

Os Blues, diferente deste século, não tinha investimento milionário de fora, mas eram os atuais campeões da Recopa e da Supercopa europeia. Vialli, por exemplo, era técnico e jogador nesse jogo. Além do italiano, que é ídolo do Chelsea, a equipe contava com o outro italiano, Gianfranco Zola, e o francês Desailly.

Torcida do Flamengo prepara festa contra o Chelsea

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo se organizam para promover um clima favorável para empurrar a equipe para a vitória diante de um grande adversário. Assim, os flamenguistas comprarão bandeiras e faixas para levar a arquibancada.

Assim como foi na partida contra o Espérance, a torcida do Flamengo se reunirá no estacionamento do estádio. A concentração está marcada para as 11h (de Brasília) e vai até a hora do jogo, com muita música, churrasco e bebida.

Torcedores do Flamengo em jogo do Mundial de Clubes. Foto: Franck Fife /AFP

Próximos jogos do Flamengo e do Chelsea no Mundial de Clubes

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Chelsea x Esperánce (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

