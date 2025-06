Jornalista questiona torcida do Flamengo no Mundial de Clubes: ‘Modinha?’

O Flamengo estreou com vitória sobre o Espérance no Mundial de Clubes, na última segunda-feira (16), no Lincoln Financial Field, em Philadelphia. Em programa do "UOL", Juca Kfouri questionou a presença da torcida do Rubro-Negro no estádio. O jornalista ainda citou a torcida dos outros times brasileiros no torneio nos Estados Unidos.

- O Flamengo estreou com vitória sobre o fortíssimo Espérance, e com pouca torcida rubro-negra. A torcida terceirizada sempre fica atrás das outras. Tinha mais palmeiras, botafoguense, tricolor, do que rubro-negro. Na Libertadores já foi assim, a torcida do Palmeiras deu um show e a do Flamengo ficou quietinha. O que está acontecendo com a Nação? É uma torcida de Maracanã, modinha? - questionou Juca.

Flamengo x Espérance teve presença de 25.797 torcedores. O Rubro-Negro venceu o jogo por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, e lidera o Grupo D do Mundial, que também tem Chelsea e Los Angeles FC. O próximo jogo do time de Filipe Luis acontece na sexta-feira (20), às 15h, contra o clube inglês.

Torcida do Flamengo prepara festa contra o Chelsea no Mundial

Após estrear com vitória no Mundial de Clubes diante do Espérance, da Tunísia, o Flamengo encara o Chelsea pela segunda rodada do Grupo D. Para o confronto contra o time inglês, que também iniciou o torneio com triunfo, a equipe brasileira contará com o apoio da torcida rubro-negra, que promete uma grande festa no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo se organizam para promover um clima favorável para empurrar a equipe para a vitória diante de um grande adversário. Assim, os flamenguistas comprarão bandeiras e faixas para levar a arquibancada.

Assim como foi na partida contra o Espérance, a torcida do Flamengo se reunirá no estacionamento do estádio. A concentração está marcada para as 11h (de Brasília) e vai até a hora do jogo, com muita música, churrasco e bebida. Posteriormente, juntos, os rubro-negros entrarão no estádio, já no clima para a grande partida.