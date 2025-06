Filadélfia (EUA) — Nesta sexta-feira (20), Flamengo e Chelsea se enfrentam às 15h (de Brasília) pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Após o último treinamento da equipe inglesa antes do confronto, Cole Palmer falou com a imprensa e mostrou conhecimento sobre o Flamengo.

Nascido em Manchester, com avô caribenho e tio que mora no Brasil, Cole Palmer tem certo conhecimento sobre o futebol latino-americano. O inglês revelou que recebeu um pedido especial antes da partida entre Chelsea e Flamengo.

— Meu tio mora no Brasil há 10 anos, então ele me mandou uma mensagem ontem dizendo que o Flamengo é um dos maiores times do país. Ele pediu: 'Por favor, faça um gol' — revelou o inglês.

Veja os números de Palmer, que deve jogar contra o Flamengo, na temporada

Na temporada, Palmer tem 15 gols e deu 11 assistências em 46 partidas disputadas, sendo todos os gols marcados na Premier League. Na primeira rodada do Mundial, o jogador fez partida protocolar contra o Los Angeles FC na vitória por 2 a 0.

Cole Palmer celebra gol pelo Chelsea na Premier League (Foto: Ben Stansall / AFP)

Apesar de um início de 2024/25 animador, o jogador caiu de produção na segunda metade da temporada, tendo chegado a ficar 19 jogos sem balançar as redes.

Contra o Flamengo, Palmer busca o presente perfeito para seu tio: um gol na partida. Flamengo e Chelsea se enfrentam às 15h (de Brasília) desta sexta-feira (20), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

