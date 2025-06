Flamengo x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

Flamengo e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa. A partida no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, terá transmissão ao vivo do Disney+ no streaming, Globo e SporTV. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para os assinantes.

Ficha do jogo FLA CHE 2ª RODADA MUNDIAL DE CLUBES Data e Hora sexta-feira, 20 de junho de 2025, às 15h (de Brasília) Local Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA) Árbitro Ivan Barton (SLV) Assistentes David Moran (SLV) e Antonio Pupiro (NCA) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Flamengo chega de vitória por 2 a 0 contra o Esperánce, da Tunísia, na estreia do Mundial, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, e aumentou a sequência invicta para nove jogos na temporada. Com o time titular, a equipe rubro-negra não sofreu gols nos últimos sete compromissos.

Para o jogo, o Fla tem os retornos do lateral-esquerdo Alex Sandro e do meia De la Cruz, recuperados de desgaste muscular e lesão no joelho esquerdo, respectivamente. Na escalação, o técnico Filipe Luís deve tirar Ayrton Lucas e Pedro para as entradas de Alex Sandro e Bruno Henrique. Plata corre por fora na disputa do ataque.

O Chelsea também venceu o primeiro jogo diante do Los Angeles FC, pelo mesmo placar. O clube brasileiro, contudo, lidera o grupo por ter levado menos cartões amarelos no critério de desempate.

O técnico Enzo Maresca estuda fazer duas mudanças em relação à partida anterior. Enzo Fernández, que entrou na segunda etapa e marcou um gol, deve retomar a titularidade para saída de Lavia. No ataque, há dúvida entre Jackson e Delap. O comandante do Blues pretende rodar a equipe na terceira rodada por conta do desgaste e do forte calor.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Chelsea pelo Mundial de Clubes

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CHELSEA

2ª RODADA - GRUPO D - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: Sexta-feira, 20 de junho de 2025, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA);

📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, CazéTV (Youtube), Disney+ e DAZN;

🟨 Árbitro: Ivan Barton (Salvador)

🚩 Assistentes: David Moran (Salvador) e Antonio Pupiro (Nicaraguá)

4️⃣Quarto árbitro: Ning MA (China)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Pedro) e Luiz Araújo.

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; Reece James, Tosin, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández (Lavia), Cole Palmer e Pedro Neto; Madueke e Jackson (Delap).