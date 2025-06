FILADÉLFIA (EUA) - Flamengo e Chelsea se enfrentam às 15h desta sexta (horário de Brasília), em um dos jogos mais esperados da primeira fase do Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, o técnico italiano Enzo Maresca destacou a qualidade da equipe brasileira e disse que espera um confronto difícil na briga por classificação.

Vale lembrar que as duas equipes disputam acirradamente a liderança do Grupo D, já que ambas venceram por 2 a 0 na primeira rodada. Mas, por enquanto, o Rubro-Negro leva vantagem por ter levado apenas um cartão amarelo, enquanto os Blues foram advertidos com três.

— Eles são um time muito bom, é uma equipe boa de se assistir. Muitos jogadores bons estão lá, o técnico [Filipe Luís] jogou muito anos na Europa, então conheço bem ele. O time está indo muito bem no Brasil, assistindo aos jogos dá para perceber que eles são um grande time e organizados, com muito jogadores de qualidade. Mas vamos tentar dar o nosso máximo para vencer a partida — elogiou Maresca.

Condição física do Chelsea no Mundial

Enzo Maresca comanda treino do Chelsea antes de estreia no Mundial (Foto: Chelsea FC)

Um dos fatores que pesam para o time inglês neste Mundial de Clubes é o calor excessivo e o desgaste dos atletas que estão em fim de temporada. Mas Enzo Maresca adotou uma estratégia para contornar as adversidades e levar a equipe em boas condições para dipustar a classificação.

A gente tenta treinar menos, ou pelo menos priorizar aquilo que a gente acha mais importante, principalmente no aspecto tático. Isso acontece porque com a quantidade de jogos, é impossível para eles, como seres humanos, estarem 100%. Por isso a gente tenta cadenciar e focar na parte tática". Enzo Maresca

— Não é fácil, por causa da temperatura. Por isso vamos tentar rodar os jogadores. Mas isso (temperatura) é para nós e para eles também. Infelizmente é mais para nós, porque os times brasileiros estão mais acostumados com o calor. Mas não importa. Vamos dar o nosso melhor e tentar vencer. Não estou dizendo que vamos rodar 10 ou 11 jogadores, mas com certeza precisaremos rotacionar 3, 4 ou 5 a cada jogo. Não podemos jogar a cada 3 dias com os mesmos jogadores — admitiu.

A reportagem do Lance! apurou que os jogadores do Chelsea de fato sentem as consequências do calor durante os treinamentos. Além disso, alguns jornalistas ingleses apontam o Flamengo como favorito por conta da questão climática.

— O nosso sentimento é de pré-temporada, porque nós terminamos a nossa temporada na Europa, tivemos uns dias de descanso e voltamos à ativa novamente. É como uma pré-temporada, mas não é uma pré-temporada, é a Copa do Mundo de Clubes. Não estamos aqui para pré-temporada, estamos aqui para vencer os jogos e chegar longe na competição - finalizou.

O encontro no Mundial será a primeira partida oficial entre Flamengo e Chelsea e a terceira do clube inglês contra brasileiros - foi adversário do Corinthians e Palmeiras nos Mundiais de 2012 e 2021, respectivamente. Mas os Blues já protagonizaram um amistoso contra os Rubro-Negro há 27 anos, na Holanda, e venceram por 5 a 0.

