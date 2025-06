Após o fim da primeira rodada do Mundial de Clubes, o Dazn, parceiro da Fifa na transmissão da competição, anunciou a seleção da semana, que contou com dois jogadores brasileiros: um do Flamengo e um do Botafogo. Essas foram as únicas equipes do Brasil que venceram seus primeiros confrontos e tiveram jogadores de destaque.

A primeira rodada do Mundial chegou ao fim após a goleada da Juventus sobre o Al Ain, na noite deste quarta-feira (18). Veja a Seleção da Semana do Mundial de Clubes:

O goleiro é Ustari, do Inter Miami. O lateral-direito é D. Lunga, do Mamelodi Sundowns. Os zagueiros são Nicolás Otamendi, do Benfica, e Sérgio Ramos, do Monterrey. Na lateral-esquerda está Marcus Acuña, do River Plate. No meio-campo, Vitinha, do Paris Saint-Germain, Luiz Araújo, do Flamengo, e Pedro Neto, do Chelsea. No ataque, Jamal Musiala, do Bayern de Munique, Kolo Muani, da Juventus, e Igor Jesus, do Botafogo.

Luiz Araújo e Igor Jesus foram destaque para entrarem na seleção da rodada

Os dois brasileiros presentes na seleção da rodada do Mundial de Clubes foram destaque por Flamengo e Botafogo nas estreias dos brasileiros na competição.

Pelo Flamengo, Luiz Araújo não foi eleito o melhor da partida pela Fifa, mas deu uma assistência para Arrascaeta e fez um golaço na vitória de 2 a 0 sobre o Espérance, da Tunísia.

Igor Jesus marcou um dos gols do Botafogo contra o Seattle e está na seleção da rodada do Mundial (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Pelo Botafogo, Igor Jesus fez um belo gol de cabeça e comandou o ataque na vitória por 2 a 1 frente ao Seattle Sounders, dos Estados Unidos. O jogador foi eleito o melhor da partida pela Fifa.

Nesta quinta-feira (19), a segunda rodada do Mundial já se iniciou, no que será o começo do desenho da classificação das equipes para as oitavas de final.

