Luiz Araújo quer fazer história pelo Flamengo e recebe elogios de Zico

O atacante Luiz Araújo vive ótima fase com a camisa do Flamengo nesta temporada. Na estreia pelo Mundial de Clubes, o camisa 7 contribuiu com um gol e uma assistência, na vitória por 2 a 0 sobre o Espérance. Em entrevista para a Flamengo TV, o jogador falou sobre o entrosamento com o novo reforço, Jorginho, com quem treina há apenas uma semana.

- Durante os treinamentos, eu e Jorginho sempre nos procuramos, conversamos bastante. Quando a bola chegou para ele, ali no jogo, eu já sabia que ele iria tocar a bola de primeira. Então, eu já procuro olhar para ver se tem algum defensor. Até depois do gol eu falei com ele: “sabia que você ia tocar de primeira”. Quando recebi o passe, vi que estava livre, pude dominar e fui muito feliz em acertar o chute. Isso tudo faz parte do nosso treinamento, sabemos da qualidade do Jorginho, joguei contra ele na Europa e a qualidade dos nossos jogadores ajuda quem está ali na frente a definir as partidas - destacou.

A entrevista contou com a participação de uma presença ilustre. Maior ídolo da história do clube e chefe da delegação no Mundial, Zico elogiou a fase do atacante com a camisa do Flamengo.

- Para qualquer jogador é sempre bom a confiança que o treinador dá. Então, o Filipe (Luís) tem uma confiança no trabalho dele, isso já não é de agora. A partir do momento que ele se recuperou bem, porque no início ele jogava e tinha um problema muscular e acabava parando um pouquinho, agora não, ele tá nessa sequência boa. Ele tem essa característica importante de trazer essa bola para o meio, e virar o jogo para o outro lado, seja para o gol diretamente ou para um passe. Isso é muito importante, ele no primeiro tempo teve uma função mais marcadora, de fechar ali no meio e na hora que apareceu uma bola, ele serviu o Arrascaeta - disse Zico.

O Galinho completou dizendo que é fundamental ter jogadores com mais de uma característica dentro do jogo. Segundo Zico, Luiz Araújo é o tipo de jogador que consegue desempenhar funções pelos lados e centro do campo.

- É bom o Filipe Luís ter isso na mão e saber aproveitar o que ele vem fazendo. Jogadores que tem mais de uma característica, que sem tirar o jogador, você pode fazer ele desempenhar outras funções. O Luiz (Araújo) é esse tipo de jogador, ele ainda joga pelo meio, ele é muito criativo, inteligente e tem um bom passe, que para jogar ali no meio é preciso - completou.

Desde que chegou ao Flamengo, Luiz Araújo disputou 110 partidas, sendo 56 como titular. O atacante marcou 18 gols, deu 17 assistências e conquistou uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e dois Campeonatos Cariocas. O camisa 7 respondeu os elogios do ídolo e disse que isso o motiva a crescer com a camisa rubro-negra.

- Muito feliz de escutar esses elogios do Zico. Isso faz a gente querer evoluir e crescer ainda mais com a camisa do Mengão. Desde que cheguei, sempre quis mostrar meu potencial e isso acabou atrapalhando um pouco no início. Acho que com a confiança, com mais ritmo de jogo, mais minutos em campo, vai facilitando nessas tomadas de decisão, o jogo flui naturalmente. Estou vivendo um grande momento, estou muito feliz, feliz também pelo momento da equipe - enfatizou.

Luiz Araújo comemora gol do Flamengo no Mundial (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Adaptação ao estilo de jogo do Flamengo

Luiz Araújo chegou ao Flamengo em 2023, precisou se readaptar ao futebol nacional e cresceu sob o comando do técnico Filipe Luís. O atacante comentou sobre sua chegada ao rubro-negro e explicou o que motivou sua vinda ao clube.

- Quando eu escolhi vir para o Flamengo eu sabia dos grandes jogadores que estavam aqui, da dificuldade que teria para poder jogar, ser titular. Acho que foi isso que me motivou a estar aqui, estava nos Estados Unidos, acho que faltava sentir aquele friozinho na barriga de novo, aquela sensação da torcida estar pegando no pé (risos). Eu quero sempre estar jogando, não importa se é pela direita ou pela esquerda. Claro que o Filipe (Luís) que vai escolher, mas eu quero sempre estar jogando e estou aqui para isso - finalizou o atacante.

Tudo indica que o camisa 7 será titular contra o Chelsea, na próxima sexta-feira (20), às 15h, no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Em caso de vitória, o rubro-negro praticamente carimba a classificação em 1º lugar no Grupo D.