Mundial: Flamengo deve ter retorno importante para enfrentar o Chelsea

ATLANTIC CITY (EUA) — O meia De La Cruz treinou nesta quinta-feira (19), em Stockton University, e pode ser novidade no Flamengo para enfrentar o Chelsea, pela segunda rodada do Grupo D no Mundial de Clubes 2025. O jogo está marcado para sexta-feira (20), às 15h.

Em um forte calor, De La Cruz começou a manhã com trabalhos específicos na academia e depois foi ao campo para atividades à parte com o preparador físico. O meio-campista, enfim, foi liberado e passou a treinar com os companheiros.

Os jogadores do Fla, então, entraram no gramado e foram realizar o tradicional bobinho. Com a liberação de De La Cruz, esse foi o primeiro treino nos Estados Unidos com todos os jogadores à disposição.

O técnico Filipe Luís, agora, ganhou uma "dor de cabeça boa". O comandante precisa decidir se mantém Jorginho, estreante de destaque na vitória por 2 a 0 contra o Esperánce, da Tunísia, ou retoma com o uruguaio no time titular.

Depois do treinamento, o Fla viaja para a Filadélfia e promoverá entrevista coletiva do técnico Filipe Luís, no Lincoln Financial Field, palco do confronto.

Filipe Luís tem dúvidas no Flamengo para enfrentar o Chelsea. Foto: Lucas Bayer/Lance!

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Pedro) e Luiz Araújo

Além de Jorginho ou De La Cruz, o Flamengo tem dúvidas na lateral-esquerda e no ataque. Alex Sandro deve retomar a titularidade na vaga de Ayrton Lucas, enquanto Pedro pode ir para o banco para a entrada de Bruno Henrique.

De La Cruz ficou fora do Flamengo por um mês

O atleta uruguaio lesionou o joelho esquerdo em 18 de maio, há um mês, no clássico contra o Botafogo, pela nona rodada da Série A. Ele se machucou aos 17 minutos do segundo tempo e precisou sair para a entrada de Danilo.

Após ressonância, o Flamengo optou por não realizar cirurgia e decidiu tratar a entorse na região de forma conservadora. Nesta temporada, De La Cruz tem um gol em 17 jogos pelo Mengo.

Próximos jogos do Flamengo no Mundial

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando