AO VIVO: acompanha o dia decisivo do Fluminense no Mundial

MIAMI (EUA) — Chegou o dia. Fluminense e Mamelodi Sundowns se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami, em duelo decisivo por uma vaga na próxima fase do Mundial de Clubes da Fifa.

Com um empate ou uma vitória simples sobre o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, o time comandado por Renato Gaúcho estará na próxima fase do Mundial de Clubes, independentemente do resultado de Borussia Dortmund e Ulsan Hyunday.

Em caso de um revés contra o Mamelodi, o Tricolor carioca vai precisar torcer por uma derrota do Borussia Dortmund para o Ulsan Hyunday, equipe já eliminada do Mundial de Clubes. Vale lembrar que o regulamento da competição prevê confronto direto, melhor saldo de gols, mais gols pró, menos cartões vermelhos e amarelos e sorteio como critérios de desempate, respectivamente

Fluminense decide vaga na competição (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

