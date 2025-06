Na África, eles são sinônimo de domínio. E os números não deixam dúvidas: o Mamelodi Sundowns chega ao confronto contra o Fluminense, que encerra a terceira fase do Mundial de Clubes da Fifa 2025, respaldado por números que enchem os olhos. A bola rola às 16h desta quarta-feira (25).

Em 56 jogos na temporada, foram 38 vitórias, 8 empates e apenas 10 derrotas, com um impressionante aproveitamento de 73%. O time sul-africano alia eficiência ofensiva a uma defesa quase intransponível. Foram 109 gols marcados — média de 1,9 por partida — e apenas 34 sofridos, o que representa menos de um gol contra a cada dois jogos.

Boa parte desse poder ofensivo passa pelos pés de dois brasileiros. Lucas Ribeiro, revelado pelo Moto Club, e Arthur Sales, formado no Vasco, são protagonistas na temporada. Ribeiro é o vice-artilheiro da equipe, com 21 gols, e também quem mais distribuiu assistências, com 13 passes decisivos. Arthur aparece na terceira posição entre os garçons, com 9 assistências, e também na lista de goleadores, com 9 bolas na rede.

O grande nome da artilharia do time é Iqraam Rayners, dono de 23 gols e 9 assistências no ano, seguido por Peter Shalulile (10 gols) e Tashreeq Matthews (7 gols e 8 assistências). O meio-campista chileno Marcelo Allende, com 4 assistências, fecha o top 5 nesse quesito.

No comando técnico, o português Miguel Cardoso também chega com moral elevada. Contratado ao longo da temporada, ele rapidamente implementou seu modelo de jogo e levou o Mamelodi Sundowns ao título nacional. Os números refletem o impacto imediato: em 36 partidas, foram 24 vitórias, 6 empates e apenas 6 derrotas, o que representa um aproveitamento de 72%. A equipe manteve a força ofensiva, com 67 gols marcados, média de 1,9 por jogo, e uma defesa consistente, que sofreu apenas 25 gols, média de 0,7 por partida.

Quem pode classificar?

A segunda rodada terminou com os dois times ainda com chances de classificação. O Fluminense depende apenas de si para avançar. Se vencer o Mamelodi Sundowns, garante a vaga nas quartas de final, podendo terminar em primeiro ou segundo, a depender do resultado de Borussia Dortmund e Ulsan.

Se empatar, o Tricolor fica com a liderança caso os alemães não vençam. Mas, se o Borussia vencer, o Fluminense avança em segundo lugar. No cenário de derrota, a equipe brasileira só se classifica se o Dortmund também perder e não tirar a diferença no saldo de gols. Qualquer outro resultado elimina o Fluminense da competição.