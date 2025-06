Adversário do Fluminense na terceira rodada do Mundial de Clubes da Fifa, Mamelodi Sundowns é, hoje, o maior protagonista do futebol sul-africano. Sediado em Pretória, o clube domina a elite nacional com uma coleção de títulos que impressiona. Desde a criação da Premier Soccer League, em 1996, os Masandawana levantaram o troféu da liga em 15 oportunidades (antes, na antiga National Football Leaguem, venceram 3 vezes) — um recorde absoluto no país.

O apelido "The Brazilians" não é por acaso. As cores do uniforme lembram as da seleção brasileira. Chamado de shoeshine and piano — expressão que remete a elegância e habilidade —, o modelo de jogo é muitas vezes comparado ao famoso tiki-taka espanhol do Barcelona. Nos últimos anos, o Sundowns deixou para trás rivais tradicionais como Kaizer Chiefs e Orlando Pirates.

Mamelodi Sundowns passou a empilhar taças (Foto: Reprodução)

Dono bilionário

Patrice Tlhopane Motsepe é o proprietário do Mamelodi Sundowns, clube mais vitorioso da era moderna do futebol sul-africano. Além do sucesso no esporte, Motsepe é um dos empresários mais bem-sucedidos do continente africano, com uma trajetória que vai muito além dos gramados. Desde 2021, ele também ocupa o cargo de presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), comandando o desenvolvimento do futebol no continente, e também faz parte do Conselho Técnico da Fifa.

Nascido em Pretória, em 1962, Motsepe construiu sua fortuna no setor de mineração. Após se formar em Direito, tornou-se, em 1994, o primeiro sócio negro do tradicional escritório de advocacia Bowmans, em Joanesburgo. Pouco tempo depois, decidiu empreender e fundou a Future Mining, voltada à prestação de serviços no setor mineral. Em 1997, comprou poços de minas de ouro de baixa produção, transformando-os em negócios altamente lucrativos. Foi assim que criou a ARMgold, que mais tarde se fundiu com outras empresas para dar origem à African Rainbow Minerals (ARM), da qual é fundador e presidente executivo.

Patrice Motsepe e Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante o jogo entre Ulsan e Mamelodi Sundowns (Foto: Megan Briggs / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Reconhecido internacionalmente, Motsepe foi o primeiro africano negro a entrar na lista de bilionários da Forbes, em 2008. Além dos negócios, se dedica intensamente à filantropia. Ao lado da esposa, aderiu ao Giving Pledge, compromisso global criado por Bill Gates e Warren Buffett, prometendo doar metade de sua fortuna para causas sociais. Ao longo dos anos, já destinou centenas de milhões de dólares a projetos de combate à pobreza, educação e saúde, consolidando seu nome não apenas como um dos maiores empresários da África, mas também como uma das figuras mais influentes do continente.

Títulos do clube

O Mamelodi Sundowns construiu uma galeria de troféus que o coloca entre os gigantes do futebol africano. No cenário continental, são três títulos de peso: a conquista da Liga dos Campeões da CAF, em 2016 (e dois vices em 2001 e 2024–25), que abriu caminho para o título da Supercopa da CAF, em 2017, além do recente troféu da Liga Africana, levantado em 2023. Em 2016, foi reconhecido como o melhor clube do continente

No futebol nacional, o domínio é ainda mais expressivo. São 18 títulos sul-africanos, incluindo uma sequência histórica de oito conquistas seguidas entre 2017-18 e 2024-25. Além disso, o Sundowns ergueu seis vezes a Copa da África do Sul, venceu quatro edições da Copa da Liga e também soma quatro títulos da tradicional Taça MTN 8. O tamanho dessa coleção de troféus reflete não apenas a força recente do clube, mas uma história de consistência e excelência construída ao longo de décadas.

Continentais

Liga dos Campeões da CAF – 1 título (2016)



– 1 título (2016) Supercopa da CAF – 1 título (2017)



– 1 título (2017) Liga Africana – 1 título (2023)



Nacionais