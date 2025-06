Renato destaca desempenho do Fluminense após classificação: ‘Às vezes é preciso sofrer’

Miami (EUA) - Renato Gaúcho analisou o resultado do Fluminense após o time empatar com o Mamelodi Sundowns, por 0 a 0, e garantir a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Ao falar sobre o jogo e sobre os resultados até o momento, o técnico foi direto: a equipe "sofreu".

Ao falar do jogo contra o time sul-africano, que se despediu da competição, Renato alegou que viu um Flu com um desempenho abaixo do esperado.

- Eu montei minha equipe pra vencer. Infelizmente, hoje a gente esteve um pouco abaixo dos outros jogos, talvez pelo calor, pela sequência… Enfim. Sempre monto meu time pra ganhar. Sabíamos das dificuldades. Enfrentamos uma equipe acostumada a jogar no calor também. No começo, demos espaço, depois ajustamos a marcação.No futebol, se você jogar bonito e vencer, ótimo. Mas às vezes é preciso saber sofrer. E hoje a gente soube sofrer - disse Renato em coletiva de imprensa.

Renato Gaúcho avaliou resultado do Fluminense contra o Mamelodi (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Renato Gaúcho fala sobre próximo adversário do Fluminense

O próximo adversário de Renato Gaúcho será definido na noite às 22h (de Brasília) desta quarta. River Plate e Inter de Milão, ambos com quatro pontos, se enfrentam.

Empate a partir de 2 a 2 classifica os dois times – com os argentinos ficando em primeiro. Na outra partida, Monterrey, com dois pontos, pega o já eliminado Urawa Reds. A partida entre Flu e os argentinos será na segunda (30), às 16h no Bank of America Stadium, em Charlotte. Renato Gaúcho citou que a Inter de Milão seria um "sonho".

- Sim, resolvi que gostaria de enfrentar a Inter de Milão, porque é o tipo de jogo que todo jogador sonha em disputar. Mas temos três possibilidades. Eu venho assistindo aos jogos desses adversários. Inclusive hoje à noite tem a decisão do grupo deles, e vou assistir. O mais importante é termos nos classificado. Agora vamos ver o que acontece no outro grupo. Independentemente de quem vier, sabemos que será difícil. Vamos estudar bastante o próximo adversário. Como falei, não tenho preferência. O mais importante foi a nossa classificação - completou.