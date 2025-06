Sem Thiago Silva, Fluminense está escalado para enfrentar Mamelodi Sundowns

MIAMI (EUA) — O time do Fluminense está definido para enfrentar o Mamelodi Sundowns, pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes e não contará com seu capitão Thiago Silva. Por conta de dores musculares, deu lugar à Ignácio. A bola rola às 16h de Brasília (15h local), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Além dessa mudança, Cano segue no time titular. Fora isso, Renato repetiu a escalação que foi à campo no empate com o Borussia Dortmund. A trinca de volantes se mantém, mesmo com Martinelli e Nonato pendurados com um cartão amarelo.

O Flu joga com a vantagem do empate para se classificar, mas o técnico, em coletiva antes do jogo, reforçou que entrará para vencer. Caso o cenário se confirme, depende do resultado do confronto entre Borussia Dortmund e Ulsan para definir a liderança do Grupo F. Se os alemães vencerem, a liderança será decidida pelo saldo de gols.

Escalação do Fluminense

Pela necessidade do jogo e pelas experiências nas últimas partidas, o treinador tricolor optou por começar com Renê e Samuel Xavier nas laterais, como foi diante dos alemães, equanto a dupla de zaga, dessa vez, será formada por Freytes e Ignácio. Thiago Silva está disponível no banco de reservas.

No ataque, um trio de estrangeiros: Arias, que leva a braçadeira de capitão, Canobbio e Cano. Na coletiva antes do jogo, Renato reforçou a confiança em Everaldo, que ainda não desencantou no Mundial de Clubes, e destacou sua importância para ganhar divididas, segurar a defesa adversária e construir jogadas.

Assim, o Flu está escalado com: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Jhon Arias, Canobbio e Cano.

Renato e seu auxiliar, Alexandre Mendes (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Escalação do Mamelodi Sundowns

O time da África do Sul enfrentará o Fluminense com: Williams; Mudau, Cupido, Kekana, Lunga; Mokoena, Ribeiro, Zwana, Allende, Matthews; Rayners.