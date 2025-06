MIAMI (EUA) — O Fluminense volta à campo pelo Mundial nesta quarta-feira (25), para a o jogo decisivo contra o Mamelodi Sundowns, no Hard Rock Stadium. A escalação titular ainda é um segredo, mas Renato voltou a dar pistas sobre o provável time começará o confronto.

Embora tenha a vantagem do empate, o treinador deixou claro que entrará para ganhar e, para isso, montou uma estratégia baseada em posse de bola. Assim, evitará o desgaste do calor, já que o jogo será às 15h do horário local - cuja previsão é de 30 graus - e também correr riscos.

— O que eu posso te falar é que nós estudamos bem o adversário, nós sabemos das qualidades, mas um ponto crucial que vai ser para os dois times é que, da mesma forma que eles gostam da bola, nós também gostamos. O jogo vai ser às 15h, é quase que insuportável o calor desse horário, então o time que tiver mais a posse de bola, pode ter certeza que vai se desgastar menos e é uma vantagem que se tem na partida. Nós temos que ter inteligência suficiente para valorizarmos a posse de bola porque a gente possa alcançar mais o adversário — afirmou o treinador.

Martinelli também dividiu sua análise sobre o time da África do Sul, explicando que assistiram a muitos vídeos para estudar para o confronto. Juntando as respostas, é possível ter uma ideia sobre a escalação do Fluminense para encarar o Mamelodi Sundowns.

— A gente olhou o time dele, é um time que rola muito futebol, tem jogadores muito técnicos, é um time que povoa bastante no meio de campo, então a gente sabe que vai ser um duelo difícil, vai ser um duelo duro, mas que a gente também tem muita qualidade, vai ser um grande jogo.

Possível escalação do Fluminense contra o Mamelodi

Canobbio em campo no jogo contra o Borussia (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Diante disso e das últimas atuações do Flu neste Mundial, pode-se tirar algumas conclusões das possíveis escalações e o que cada uma tem a oferecer. Por se tratar de um adversário intenso, que gosta de ter a bola e possui um bom meio de campo, a tendência é repetir a escalação da estreia contra o Borussia Dortmund.

Na formação com três volantes — Hércules, Martinelli e Nonato —, garante intensidade e combatividade no setor. Os jogadores possuem fortes características de marcação, mas apresentam qualidades ofensivas que, recentemente, vem evoluindo ainda mais. Para manter as características, ainda tem Bernal e Lima no banco, sendo importante ter em mente que Martinelli e Nonato estão pendurados e, se levarem outro cartão amarelo, estarão suspensos nas oitavas. Por outro lado, para mudar as características, pode usar Ganso Isaque.

Além disso, o desempenho de Fuentes e Guga contra o Ulsan HD pode indicar um retorno de Samuel Xavier e Renê. Na frente, Canobbio oferece mais qualidades defensivas que Serna e Keno, que entregam outro estilo de jogo: mais ofensivo, com dribles e arrancadas na linha de fundo. Dessa forma, o uruguaio formaria trio com Jhon Arias e Everaldo. O camisa 9 foi assunto da coletiva e Renato reforçou a confiança depositada no centroavante.

