MIAMI (EUA) — A escalação do Fluminense diante do Mamelodi Sundowns contou com uma surpresa: com dores musculares, Thiago Silva deu lugar ao zagueiro Ignácio, de 27 anos, que foi titular na partida e se destacou, sendo eleito o melhor em campo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Em entrevista ao "SporTV", Ignácio comentou sobre a titularidade e a oportunidade de atuar em uma partida decisiva para o Tricolor na sequência da competição. Com o empate em 0 a 0, o Tricolor avançou de fase no torneio.

— Muito feliz. É gratificante. Quem está no dia a dia sabe quanto eu me dedico. Esperei minha oportunidade, sabia que quando ela chegasse, teria que aproveitar da melhor forma possível. Busquei me doar ao máximo. A nossa classificação era o mais importante. A responsabilidade aumenta ainda mais sendo o Thiago (Silva). Mas como o Renato (Gaúcho) fala, temos que estar preparados. Pude ajudar da melhor forma. Sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar — disse.

continua após a publicidade

O defensor também falou sobre uma situação inusitada que viveu nesta semana. Ao chegar ao hotel onde o Fluminense está hospedado, após a partida contra o Ulsan, Ignácio percebeu que a porta do seu quarto estava trancada. Ao abrir, teve uma surpresa: um morador de rua estava no local.

— Situação inusitada. Nunca tinha passado por isso. Voltamos do jogo contra o Ulsan, chegamos por volta da 1h da manhã. Fui ver, tinha uma pessoa dentro do meu quarto. Até então achava que era um mal-entendido do hotel. Como não falo inglês, o Canobbio falou com ele, e ele saiu do quarto. Tudo certo. Pegou o elevador e foi embora. Menos mal que não mexeu em nada, no guarda-roupa ou em tudo. Apenas me trocaram de quarto e vida que segue — completou.

continua após a publicidade

Ignácio foi revelado pelo Força e Luz-RN e passou por CSA e Chapecoense antes de se destacar pelo Bahia. Após ser titular absoluto da equipe na temporada 2022, se transferiu para o Sporting Cristal para disputar a Conmebol Libertadores. Com 1,92m de altura, o defensor se destaca no jogo aéreo ofensivo e defensivo. Em toda temporada, são 26 jogos e um gol marcado.

Fluminense está na próxima fase da competição (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

O que vem pela frente?

O empate por 0 a 0 entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, somado à vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 sobre o Ulsan HD, colocou o Tricolor no caminho de River Plate (ARG) ou Inter de Milão.

O adversário será definido na noite desta quarta-feira, às 22h (horário de Brasília). River Plate e Inter de Milão, ambos com quatro pontos, se enfrentam em confronto direto. Um empate a partir de 2 a 2 classifica as duas equipes — com os argentinos ficando em primeiro lugar. Na outra partida do grupo, o Monterrey, com dois pontos, encara o já eliminado Urawa Reds.

O confronto entre Fluminense e o segundo colocado do grupo será na próxima segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte.