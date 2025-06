Arias sobre ausência de Thiago Silva em Mamelodi x Fluminense: ‘Confiamos no Ignácio’

MIAMI (EUA) – Após o 0 a 0 entre Mamelodi Sundowns e Fluminense, o atacante Jhon Arias aproveitou para comemorar a classificação do Tricolor, e comentou sobre o desfalque de Thiago Silva no jogo que encerrou a primeira fase do Grupo F. Segundo o colombiano, a ausência do Monstro não foi sentida pela excelente partida do zagueiro Ignácio.

— Claro que a gente foi falado (sobre o desfalque do Thiago Silva). Confiamos muito no Ignácio e temos ótimos zagueiros. O Thiago foi muito sincero também com a gente, disse que não estaria 100% e isso mostra a força do grupo. Hoje, o Ignácio, que substituiu ele, foi o melhor da partida. Fez uma partida muito boa, soube aparecer no momento que a gente precisava dele — disse Jhon Arias.

Ignácio ocupou a vaga de Thiago Silva, que não pôde estar à disposição do técnico Renato Gaúcho devido a dores musculares. O camisa 4 cumpriu bem o papel, foi eleito o melhor jogador da partida contra o Mamelodi e liderou as ações defensivas do Fluminense.

Arias em ação pelo Fluminense contra o Mamelodi pelo Mundial de Clubes (Foto: LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C.)

Arias comenta sobre responsabilidade no Fluminense

— Falamos muito durante o dia que teria um momento do jogo que a gente ia precisar segurar mais a bola, ditar o ritmo do jogo, porque sabemos que o time do Mamelodi é muito bom, muito físico.

— Claro que nesses momentos sou um cara que não gosto de me omitir, gosto de botar minha qualidade em prol do time. Sabia que nesse momento todo mundo teria medo de errar, e como uma liderança do grupo no campo, você precisa chamar a responsabilidade. Então, foi o que eu tentei fazer, e deu certo — finalizou.

Caminho do Fluminense no Mundial

Com o empate por 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns, o Fluminense saiu do Hard Rock Stadium com a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes, e terá River Plate ou Inter de Milão na primeira partida do mata-mata, na segunda (30), às 16h no Bank of America Stadium, em Charlotte.

O adversário será definido na noite às 22h (de Brasília) desta quarta. River Plate e Inter de Milão, ambos com quatro pontos, se enfrentam. Empate a partir de 2 a 2 classifica os dois times – com os argentinos ficando em primeiro. Na outra partida, Monterrey, com dois pontos, pega o já eliminado Urawa Reds.